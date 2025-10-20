Công an Hà Nội sẽ xử lý người đăng tin shipper nhảy cầu Vĩnh Tuy sau tai nạn

(VTC News) -

Ngày 20/10, các đơn vị chức năng Công an thành phố Hà Nội điều tra vụ tai nạn giao thông trên cầu Vĩnh Tuy làm một người tử vong.

Một số trang mạng xã hội đăng tải thông tin shipper nhảy cầu Vĩnh Tuy sau khi gây tai nạn làm người phụ nữ tử vong, Công an thành phố Hà Nội khẳng định thông tin trên không chính xác.

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân thận trọng, cảnh giác khi viết bài, chia sẻ các thông tin chưa được xác thực, tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự trên địa bàn. Các trường hợp chia sẻ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, khoảng 10h55 cùng ngày, tại làn xe máy trên cầu Vĩnh Tuy, chiều từ Long Biên đi Minh Khai, đoạn thuộc địa phận phường Long Biên xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa 3 xe máy làm 1 người thiệt mạng.

Nạn nhân là bà N.T.V.X (SN 1963; trú tại Hoàng Mai). Ngay sau khi nhận được thông tin, Đội CCSGT đường bộ số 4 và Công an phường Long Biên khẩn trương có mặt tại hiện trường điều tra, rà soát camera, nhân chứng, xác minh sự việc.

Đồng thời, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thành phố cũng triển khai rà soát xung quanh nhưng chưa phát hiện được ai nhảy cầu.

Công an phường Long Biên đang phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.