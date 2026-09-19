Tìm thấy thi thể hai cha con bị điện giật, rơi xuống sông ở Đồng Tháp

Liên quan vụ điện giật khiến hai cha con rơi xuống sông mất tích trong đêm, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đã khẩn trương tổ chức tìm kiếm.

Đến trưa 19/9, thi thể hai nạn nhân được tìm thấy, trục vớt và bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Gia đình đang lo hậu sự cho 2 cha con bị điện giật rơi xuống sông tử vong.

Chiều 19/9, lãnh đạo UBND xã Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai cha con bị điện giật, rơi xuống sông mất tích tại khu vực bè cá thuộc ấp Long Châu. Cơ quan chức năng đã khám nghiệm và bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự.

Cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể địa phương đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình nạn nhân; đồng thời hỗ trợ 20 triệu đồng. Một số nhà hảo tâm cũng đến trao quà, chia sẻ với gia đình trước mất mát quá lớn.

Như tin đã đưa, tối 18/9, sau bữa cơm trên bè cá của gia đình, ông N.V.H., (ở xã Long Khánh, tỉnh Đồng Tháp), ông H., phát hiện con trai là N.N.H., (sinh năm 2014), bị điện giật.

Ông H. chạy đến cứu con nhưng khi nắm tay con thì cả hai cùng bị điện giật và rơi xuống sông.

Thấy vậy, người vợ tìm cách ngắt nguồn điện, chạy sang bè cá liền kề kêu cứu nhưng cũng bị điện giật. Hai người có mặt tại cụm bè cá đã nhanh chóng hỗ trợ cứu người, đồng thời ngắt cầu dao tổng. Sau đó, ông H. cùng con trai mất tích dưới sông.

Ngay trong đêm, Công an xã Long Khánh phối hợp với lực lượng cứu hộ triển khai tìm kiếm. Đến trưa 19/9, thi thể hai cha con được tìm thấy và trục vớt.

Vụ việc một lần nữa cảnh báo nguy cơ mất an toàn điện tại các bè cá trên sông. Do nhiều bè cá và vật dụng được làm bằng kim loại, có khả năng dẫn điện cao, người dân cần đặc biệt thận trọng khi sử dụng, kiểm tra hệ thống điện, nhất là trong môi trường thường xuyên tiếp xúc với nước.

Chu Trinh (VOV - ĐBSCL)