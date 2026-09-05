Thiếu niên bị máy cày đè tử vong dưới ruộng ở Đồng Tháp

Ngày 5/9, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp đang phối hợp với Viện KSND điều tra vụ tai nạn lao động làm một thiếu niên tử vong tại ấp Phú Quới, xã Phú Thành.

Theo thông tin ban đầu, anh Lương Minh Chiến (SN 1992, ngụ xã Phú Thành) thuê P.T.T. (SN 2012) và V.T.N. (SN 2008) điều khiển hai máy cày để cày xới đất ruộng trồng lúa.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Chiều 4/9, máy cày do N. điều khiển bị lún xuống ruộng, không thể di chuyển nên kêu T. đến nhà anh Chiến lấy dây xích để kéo máy cày lên. Tuy nhiên, T. đến máy cày do N. điều khiển, tháo bông trục máy cày.

Sau đó, T. lên điều khiển máy cày và tăng ga thì phương tiện bất ngờ bị lật úp, đè lên người. N. nhờ người dân gần đó đến hỗ trợ kéo máy cày lên để đưa T. ra ngoài. Tuy nhiên, do máy cày quá nặng nên không thể thực hiện.

Sau đó, N. điện thoại báo cho anh Chiến và trình báo cơ quan Công an. Vụ việc khiến T. tử vong tại chỗ.