Tiết lộ 'bài test Giáng sinh' để biết người yêu có thật lòng với bạn hay không

(VTC News) -

Louanne Ward, chuyên gia mai mối và về các mối quan hệ tại Perth (Australia) đang được chú ý trên mạng xã hội khi chỉ ra rằng những hành vi rất nhỏ trong mùa Giáng sinh có thể cho biết về tương lai mối quan hệ.

Theo cô, đây chính là thời điểm “không thể diễn kịch”, buộc mỗi người phải bộc lộ bản chất và ưu tiên thật sự của mình. Kỳ lễ cuối năm là giai đoạn chân thực nhất trong đời sống tình cảm, bởi nó yêu cầu mỗi người cân bằng các mối quan hệ gia đình, công việc, hoạt động xã hội và kỳ vọng cá nhân. Khi cuộc sống trở nên phức tạp, con người sẽ ngừng cố gắng tạo hình ảnh tốt nhất và thay vào đó bộc lộ chính xác thứ họ ưu tiên.

“Khi mùa lễ hội đến, mọi người bộc lộ con người thật của mình. Không phải là cách cư xử tốt nhất, không phải tiềm năng của họ, mà là sự thật bên trong họ", Louanne nói.

Theo cô, tháng 12 có thể hé lộ nhiều điều hơn cả những buổi hẹn hò lãng mạn, tin nhắn ngọt ngào hay những buổi tối trò chuyện hàng giờ. Lý do là Giáng sinh buộc người ta phải đưa ra lựa chọn rằng họ sẽ dành thời gian cùng ai, giới thiệu ai và xuất hiện ở đâu. Và những lựa chọn đó cho thấy mức độ cam kết rõ ràng hơn bất kỳ lời nói nào.

Chuyên gia về các mối quan hệ Louanne Ward chia sẻ với những người theo dõi mình rằng mùa lễ hội là thời điểm chân thật nhất vì nó buộc mọi người phải cân bằng giữa gia đình, các sự kiện, kỳ vọng và thời gian.

Dựa trên quan sát nhiều năm, Louanne đưa ra “bài test Giáng sinh” là những dấu hiệu cho thấy liệu người yêu của bạn có thực sự coi trọng bạn hay không.

Người ấy có muốn bạn có mặt?

Dấu hiệu đầu tiên cũng là quan trọng nhất là sự hiện diện của bạn ra sao. “Gia đình, con cái, người yêu cũ, bạn bè, tiệc công ty, mọi thứ đều phức tạp trong tháng 12. Nhưng hãy chú ý điều đơn giản nhất", Louanne nói.

Người ấy có mời bạn đến các buổi gặp mặt? Có giới thiệu bạn với con cái hoặc người thân? Có sắp xếp thời gian cho bạn trong lịch trình dày đặc? Hay bạn chỉ được gặp khi mọi hoạt động gia đình, công việc đã xong?

“Người muốn bạn có mặt trong cuộc sống của họ sẽ đón nhận bạn. Người không nhìn thấy tương lai cùng bạn sẽ giữ khoảng cách”, Louanne cảnh báo.

Bạn nằm trong kế hoạch hay chỉ được thêm vào sau cùng?

“Giáng sinh không phải sự kiện đột xuất. Nếu bạn vẫn chờ để biết mình có được gặp họ hay không, ở đâu, hay có được mời hay không thì đó chính là câu trả lời", Louanne nhấn mạnh.

Người thực sự trân trọng bạn sẽ lên kế hoạch cùng bạn chứ không để bạn đợi trong mơ hồ. Cảm giác phải liên tục chờ sự rõ ràng chính là tín hiệu cho thấy mối quan hệ thiếu cân bằng.

"Bài kiểm tra Giáng sinh" có thể tiết lộ liệu người yêu của bạn có phải là người phù hợp chỉ trong vài giây.

Nỗ lực hay sự tiện thể?

Theo Louanne, đây là thời điểm mà nỗ lực thật sự trở nên rõ ràng nhất. Họ có chủ động lập kế hoạch hẹn hò, dành thời gian chất lượng, chuẩn bị những cử chỉ nhỏ? Hay mọi thứ đều diễn ra vội vàng, phút cuối, thậm chí thiếu nhiệt tình?

“Sự nỗ lực vào thời điểm này của năm cho thấy liệu bạn có phải là ưu tiên hay không", cô phân tích.

Họ nói gì về bạn trước mọi người?

Một dấu hiệu quan trọng khác nằm ở cách họ giới thiệu và nhắc đến bạn trong những sự kiện xã giao.

Họ giới thiệu bạn là ai? Có thoải mái nói về mối quan hệ hay né tránh? Có nhắc đến kế hoạch kỳ nghỉ và đưa bạn vào kế hoạch của họ không? Louanne cho rằng, nếu người đó xác định tương lai cùng bạn, điều này sẽ trở nên “rõ ràng như pha lê” trong mùa lễ.

“Bạn không cần phải băn khoăn hay nghi ngờ. Bạn không cảm thấy mình là phương án dự phòng. Bạn được bao gồm, được trân trọng, và là một phần trong kế hoạch", cô nói.

Nếu không có những dấu hiệu đó thì sao?

Louanne thừa nhận rằng những tuần cuối năm có thể tạo áp lực cho các cặp đôi, nhưng đồng thời cũng khiến mọi thứ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

“Chỉ còn 20 ngày nữa là bước sang năm mới. Có lẽ đã đến lúc bạn dừng chờ đợi một ai đó quyết định xem bạn có xứng đáng được chấp nhận hay không", cô nói.

Thông điệp mạnh mẽ của Louanne nhận được sự đồng cảm từ hàng nghìn người. Nhiều người cho biết họ chợt nhận ra bản thân đã nỗ lực nhiều hơn rất nhiều so với những gì nhận lại.

Trong khi những lời mời tiệc Giáng sinh bắt đầu xuất hiện và lịch trình xã hội trở nên dày đặc, các chuyên gia tình cảm đều đồng tình rằng, Giáng sinh là một trong những tấm gương rõ ràng nhất dự báo tương lai của bất kỳ mối quan hệ nào.Và Louanne kết luận: “Bài kiểm tra Giáng sinh này không bao giờ nói dối bạn".