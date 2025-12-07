Chuyên gia dự đoán 6 xu hướng hẹn hò của giới trẻ 'lên ngôi' vào năm 2026

(VTC News) -

Năm 2026 đang đến gần, mọi xu hướng hẹn hò trên thế giới đang bắt đầu trở nên tích cực hơn. Sam Mann, chuyên gia của Flirtcam.ai, một nền tảng hẹn hò trực tuyến cho biết: “Năm 2026 sẽ là lúc mọi người ngừng cố gắng ép mình vào những khuôn mẫu hẹn hò truyền thống. Người trẻ bắt đầu tạo ra các mối quan hệ thực sự phù hợp với bản thân”.

Dưới đây là 6 xu hướng hẹn hò mà vị chuyên gia dự đoán sẽ bùng nổ vào năm 2026:

Hẹn hò cai nghiện công nghệ

Năm 2026 được dự đoán là năm người độc thân không còn hứng thú dùng ứng dụng hẹn hò. “Có sự mệt mỏi ngày càng tăng với việc quẹt màn hình không ngừng nghỉ. Những người độc thân đang khao khát các cuộc trò chuyện thực tế mà không cần phải chịu áp lực ‘diễn’ theo thuật toán", Mann chia sẻ.

Nhiều người sẽ cố gắng gặp gỡ trực tiếp thay vì chỉ trò chuyện qua điện thoại. Người trẻ sẽ thường đến các quán cà phê địa phương hoặc tham gia câu lạc bộ để gặp gỡ những người mới gần khu sinh sống.

Hẹn hò ngoài đời đang được ưu tiên hơn hẹn hò quang mạng. (Ảnh: Bumble)

Hẹn hò cùng AI

Vị chuyên gia giải thích về xu hướng này: “Bạn đồng hành trí tuệ nhân tạo (AI) lấp đầy khoảng trống của mọi người theo cách phù hợp nhất. Đơn giản như là có ai đó để trò chuyện lúc 3h, những nền tảng này đang đáp ứng các nhu cầu cảm xúc thực tế".

Tất nhiên, mặt trái của xu hướng này là đang tạo ra kết nối với một robot, không phải một con người thật. Điều này chắc chắn kéo dài sự cô đơn và phá hoại các mối quan hệ chân thật.

Hẹn hò tự do

Ngày càng nhiều người hẹn hò đang từ bỏ các kỳ vọng cứng nhắc và để trái tim dẫn lối. Tâm lý hình mẫu hoàn hảo đang dần biến mất. Các danh sách cần có để môn đăng hộ đối cũng không còn.

Mann nhận định: “Mọi người đang khám phá sự hấp dẫn ở những khía cạnh riêng tư hơn. Những người trẻ còn thẳng thắn về những gì họ muốn, thay vì dựa trên các tiêu chí đoán mò".

Hẹn hò sự nghiệp

Sự khác biệt về lối sống và mục tiêu dài hạn là vấn đề chung của nhiều mối quan hệ rạn nứt. Chẳng hạn, nếu một bạn nữ đặc biệt tham vọng và làm việc chăm chỉ ở văn phòng hầu hết các ngày, trong khi bạn nam ít động lực nghề nghiệp và không hứng thú với việc thăng tiến thì xa cách, oán giận có thể nảy sinh.

Ngoài ra, lịch trình làm việc xung đột có thể tạo ra sự đứt gãy ngay cả trong những mối quan hệ tốt đẹp nhất.

“Nếu một người làm ca đêm, còn người kia lại làm buổi sáng thì rất dễ chia tay. Hay như, một người muốn về hưu sớm, một người lại tham vọng làm cả đời. Tất cả cần được thảo luận kỹ từ lúc làm quen", Mann nói thêm về xu hướng hẹn hò dựa trên sự nghiệp.

Hẹn hò sống xanh

Ngày càng có nhiều cá nhân ưu tiên bạn đời có ý thức về môi trường. Nếu ai đó cam kết bảo vệ môi trường và bền vững trong lối sống, họ cũng sẽ tìm kiếm điều đó ở một đối tác.

Ví dụ như bạn nam thích ủ phân hữu cơ, tái chế, còn bạn nữ lại là "nữ hoàng" mua sắm thời trang nhanh, đồ dùng một lần. Chắc chắn, hai người sẽ nhanh chóng không duy trì được mối quan hệ và đổ vỡ là chuyện sớm muộn.

Xu hướng hẹn hò sống xanh trở nên phổ biến hơn vào năm 2026. (Ảnh: Bumble)

Hẹn hò độc thân

Tất nhiên, mối quan hệ quan trọng nhất sẽ luôn là mối quan hệ với chính bản thân mình. Một số người trẻ đang xem độc thân cũng là một cách hẹn hò, tận hưởng cuộc sống chứ không còn cảm thấy cô đơn.

Mann giải thích: “Không ít người trẻ đang ưu tiên đầu tư vào chính mình, vào tình bạn và sự phát triển cá nhân thay vì cố gắng ép buộc tiến đến những mối quan hệ không đem đến hạnh phúc trong cuộc sống".