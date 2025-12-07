Trung tâm thương mại Hà Nội trang trí Giáng sinh bắt mắt, hút khách tham quan

Trung tâm thương mại Hà Nội trang hoàng lộng lẫy đón Giáng sinh.
Cận kề Giáng sinh, nhiều trung tâm thương mại lớn ở Hà Nội lung linh với cây thông và tiểu cảnh lộng lẫy, hút mọi ánh nhìn.
Trung tâm thương mại Tràng Tiền Plaza được trang trí từ sớm, đậm sắc màu Noel rực rỡ.
Tại cổng chính, một tiểu cảnh cầu kỳ được dựng lên, nổi bật với chiếc đồng hồ cát chứa hàng nghìn quả châu đỏ bắt mắt.
Các lối ra vào khác cũng được trang trí công phu, rực rỡ sắc màu, chờ đón lễ hội Giáng sinh 2025 và chào năm mới 2026.
Lối đi dọc trung tâm thương mại được giăng kín đèn LED đẹp mắt, thu hút đông đảo người dân đến check-in và chiêm ngưỡng.
Trước cửa trung tâm thương mại Lotte Center Hà Nội cũng mọc lên cây thông Noel khổng lồ, đặt trên một hộp quà rực rỡ sắc màu làm bừng sáng một góc phố.
Khu vực cổng vào và các tầng của trung tâm thương mại cũng được trang trí lung linh, thu hút đông đảo người đến tham quan, mua sắm.
Khách sạn Daewoo Hà Nội nổi bật với cây thông cao khoảng 10m được dựng trước sảnh.
Khu vực bên ngoài Vincom Bà Triệu lấp lánh ánh đèn.
Điểm nhấn là cây thông cao khoảng 10m, tạo nên không gian nổi bật và thu hút mọi ánh nhìn.
Mô hình gấu bông Noel được tạo từ hàng nghìn bóng đèn cũng thu hút đông đảo người dân đến chụp ảnh.
Tại trung tâm thương mại Indochina Plaza Hanoi, một tiểu cảnh Giáng sinh cũng được dựng ngay khu vực sảnh vào.
