Đại gia Hà Nội chi hơn 100 triệu đồng mua thông tươi nhập khẩu đón Giáng sinh

Theo anh Nam, giá thông tươi nhập khẩu năm nay nhìn chung cao hơn năm ngoái do tỷ giá tăng, song không vì thế mà khiến khách nhà giàu "nản lòng". "Chất lượng cây tốt nên khách hàng cũ đều quay lại đặt mua, cộng thêm một lượng lớn khách hàng mới có nhu cầu trải nghiệm, vì đã nhàm chán khi chơi cây thông giả'', anh Nam lý giải.