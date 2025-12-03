Nhà thờ Đức Bà khoác 1.000 km đèn LED, rực sáng đón Giáng sinh

Nhà thờ Đức Bà không chỉ là biểu tượng của Công giáo tại Việt Nam mà còn là một trong những công trình kiến trúc đặc sắc, điểm đến nổi bật của TP.HCM. Hiện công trình đang trong quá trình trùng tu, nhưng mỗi mùa Giáng sinh vẫn khoác lên diện mạo tráng lệ và rực rỡ, thu hút đông đảo người dân cùng du khách ghé thăm.