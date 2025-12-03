Nhà thờ Đức Bà khoác 1.000 km đèn LED, rực sáng đón Giáng sinh

Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ 18h45 đến 23h mỗi ngày, Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn được thắp sáng bằng hàng nghìn mét đèn LED, tạo nên khung cảnh Giáng sinh rực rỡ giữa trung tâm TP.HCM và thu hút đông đảo người dân, du khách đến tham quan, chụp ảnh.
Đây là năm thứ 3 Nhà thờ Đức Bà được khoác ánh sáng Giáng sinh trong thời gian trùng tu từ năm 2017. Hệ thống đèn LED trang trí đã hoàn thiện và vận hành 4 ngày qua, thắp sáng mỗi tối từ 18h45 đến 23h.
Điểm nhấn mùa Giáng sinh năm nay là việc sử dụng tới 1.000km dây đèn LED, gấp đôi so với năm trước, khiến khu vực Nhà thờ Đức Bà trở nên huyền ảo và rực rỡ hơn.
Nhiều họa tiết như quả địa cầu, ngôi sao, quả chuông được trang trí dọc mái ngói, kết hợp hệ thống đèn LED tạo hình cây thông trên hai tháp kẽm, tạo nên vẻ đẹp lung linh và thu hút mọi ánh nhìn.
Theo ghi nhận, mỗi đêm có hàng nghìn người dân và du khách đổ về đây để hòa mình vào không khí Giáng sinh sớm. Ai cũng tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ bên công trình kiến trúc biểu tượng của TP.HCM.
Hàng triệu bóng đèn LED thắp sáng đã biến Nhà thờ Đức Bà thành không gian lung linh, huyền ảo giữa trung tâm TP.HCM, trở thành điểm nhấn thu hút mọi ánh nhìn.
Nhà thờ Đức Bà không chỉ là biểu tượng của Công giáo tại Việt Nam mà còn là một trong những công trình kiến trúc đặc sắc, điểm đến nổi bật của TP.HCM. Hiện công trình đang trong quá trình trùng tu, nhưng mỗi mùa Giáng sinh vẫn khoác lên diện mạo tráng lệ và rực rỡ, thu hút đông đảo người dân cùng du khách ghé thăm.
Nhà thờ Đức Bà được xây dựng từ năm 1877 và hoàn thành sau 3 năm, do kiến trúc sư J. Bourard thiết kế. Năm 1959, công trình được Vatican phong danh hiệu Tiểu Vương cung Thánh đường. Với tòa thánh đường cao 60,5m, trong đó tháp kẽm và tháp chuông chiếm hơn một nửa chiều cao, công trình tạo nên vẻ hùng vĩ và ấn tượng giữa trung tâm TP.HCM.
Trước đó, ngày 28/11, hệ thống chiếu sáng mỹ thuật tại cầu Mống, Nhà Thiếu nhi, Bảo tàng… đã hoàn thành, mang đến diện mạo mới và tạo điểm nhấn cảnh quan nổi bật cho trung tâm TP.HCM.
Ngoài các địa điểm trên, dự án còn triển khai chiếu sáng mỹ thuật tại nhiều công trình lịch sử khác như cột cờ Thủ Ngữ, chợ Bến Thành, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, góp phần tôn vinh cảnh quan và giá trị văn hóa trung tâm TP.HCM.
