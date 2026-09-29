Tiền Phong Nam trao 150 triệu đồng học bổng cho sinh viên Đại học Trà Vinh

(VTC News) -

Sáu sinh viên và những câu chuyện phía sau giảng đường

“Hành trình tiên phong - Ươm mầm xanh” là chương trình truyền hình thực tế kết hợp hoạt động cộng đồng do Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam (Tiền Phong Nam) thực hiện, hướng đến việc đồng hành cùng những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên con đường học tập.

Sau 3 tập phát sóng tại Trường Đại học Trà Vinh, chương trình đưa khán giả đến gần hơn với 6 sinh viên: Lương Thị Ngọc Trâm, Thạch Ngọc Hiếu, Lê Văn Hoài Phong, Sơn Vong Sa, Nguyễn Minh Thư và Đoàn Huỳnh Thiên Thanh. Mỗi bạn có một hoàn cảnh riêng, nhưng đều đang nỗ lực tìm cách duy trì việc học và theo đuổi những mục tiêu phía trước.

6 sinh viên lần lượt giới thiệu sản phẩm và chia sẻ ý tưởng tại Gala.

Những câu chuyện được kể trong các tập trước trở thành một phần quan trọng của Gala. Trước khi bước vào phần thuyết trình, khán giả được nhìn lại hành trình của từng sinh viên, từ hoàn cảnh gia đình, việc học tập đến quá trình chuẩn bị cho thử thách. Qua đó, những nỗ lực phía sau mỗi sản phẩm được nhìn nhận rõ hơn.

Khi vật liệu quen thuộc trở thành những sản phẩm mang dấu ấn riêng

Tại Gala, 6 sinh viên lần lượt trình bày các sản phẩm được thực hiện trong 3 thử thách: “kệ đựng mầm xanh”, “kệ treo đỡ đa năng” và “kệ 3 tầng”.

Thông qua phần thuyết trình, các bạn có cơ hội giới thiệu sản phẩm, trình bày cách phát triển ý tưởng và chia sẻ quá trình biến những ống, phụ kiện thành vật dụng có tính ứng dụng trong đời sống. Qua đó, các bạn có thêm cơ hội phát huy khả năng sáng tạo và khám phá những công năng mới từ các vật liệu quen thuộc. Đây cũng là cách chương trình cụ thể hóa tinh thần “Tiên phong” thông qua những trải nghiệm gần gũi với đời sống.

Sinh viên trực tiếp bình chọn, 150 triệu đồng học bổng được trao

Sau phần thuyết trình, đông đảo sinh viên Trường Đại học Trà Vinh trực tiếp tham gia bình chọn cho sản phẩm mình yêu thích. Ở mỗi cặp, sinh viên có sản phẩm nhận được tỷ lệ bình chọn cao hơn sẽ nhận học bổng 30 triệu đồng, người còn lại nhận học bổng 20 triệu đồng.

Ở thử thách “kệ đựng mầm xanh”, Lương Thị Ngọc Trâm nhận 53,4% lượt bình chọn và nhận học bổng 30 triệu đồng; Thạch Ngọc Hiếu nhận 46,6% và học bổng 20 triệu đồng.

Với “kệ treo đỡ đa năng”, Sơn Vong Sa nhận 67,4% lượt bình chọn, giành học bổng 30 triệu đồng; Lê Văn Hoài Phong nhận 32,6% và học bổng 20 triệu đồng.

Ở thử thách “kệ 3 tầng”, Nguyễn Minh Thư nhận 68,7% lượt bình chọn và nhận học bổng 30 triệu đồng; Đoàn Huỳnh Thiên Thanh nhận 31,3% và học bổng 20 triệu đồng.

Như vậy, 150 triệu đồng học bổng đã được Tiền Phong Nam trao đến 6 sinh viên, tiếp thêm nguồn lực để các bạn tiếp tục con đường học tập.

Tiếp tục lan tỏa cơ hội đến thế hệ trẻ

Sau 16 tập phát sóng, chương trình đã trao 24 phần học bổng, đồng hành cùng nhiều sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại các trường đại học khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đại diện Tiền Phong Nam cho biết doanh nghiệp xem đây là một phần trong định hướng trách nhiệm xã hội, đồng thời mong muốn mỗi suất học bổng trở thành nguồn động viên thiết thực để sinh viên có thêm điều kiện tiếp tục học tập và phát triển.

Bên cạnh hỗ trợ học tập, chương trình hướng đến việc tạo ra không gian để sinh viên kể câu chuyện của mình, thể hiện năng lực và lan tỏa những giá trị tích cực. Đại diện doanh nghiệp cũng chia sẻ kỳ vọng chương trình sẽ tiếp tục mở rộng đến Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và nhiều địa phương khác, qua đó kết nối thêm nguồn lực từ doanh nghiệp, nhà trường và xã hội để đồng hành cùng thế hệ trẻ.

Bà Nguyễn Thị Tâm - Trưởng phòng Marketing, Công ty CP Nhựa Thiếu niên Tiền Phong phía Nam cùng 6 sinh viên Trường Đại học Trà Vinh tại Gala trao học bổng.

Từ Trà Vinh, “Hành trình tiên phong - Ươm mầm xanh” tiếp tục đến Trường Đại học Xây dựng Miền Tây, Vĩnh Long, gặp gỡ những sinh viên đang nỗ lực vượt qua hoàn cảnh để theo đuổi việc học và những mục tiêu phía trước.

“Hành trình tiên phong - Ươm mầm xanh” được phát sóng vào 19:00 Thứ Tư hằng tuần trên kênh YouTube Nhựa Tiền Phong Phía Nam.