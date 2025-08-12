Tía tô nấu với đường phèn thêm chanh có tác dụng gì?

(VTC News) -

Lá tía tô có tác dụng gì với sức khoẻ?

Lá tía tô màu xanh đậm, bên trong nhiều gân màu đỏ tía. Từ xa xưa, người Việt lưu truyền nhiều bài thuốc từ dược liệu này và các món ăn dân giã không thể thiếu tía tô.

Bài viết trên website Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, không ít nghiên cứu chỉ ra rằng lá tía tô có thể hỗ trợ điều trị cúm, ngộ độc thực phẩm, hen suyễn, virus đường hô hấp, tiểu đường.

Các công dụng tiêu biểu của dược liệu tía tô có thể kể đến là:

Làm đẹp da

Hoạt chất Priseril ở lá tía tô có vai trò cải thiện sắc tố và loại bỏ tế bào chết trên da tương đối hiệu quả. Xét trên phương diện này, lá tía tô giúp cho da trở nên đều màu và tươi sáng hơn. Mặt khác, thành phần vitamin E trong lá tía tô còn tăng cường độ ẩm và giúp da trở nên mịn màng.

Chống dị ứng, bảo vệ hệ tim mạch và thần kinh

Chiết xuất thu được từ lá tía tô có thể ngăn cản sự xuất hiện của phản ứng dị ứng bên trong cơ thể. Thành phần Omega-3 trong loại lá này tương đối cao nên chống viêm, chống oxy hóa tốt đồng thời cũng là nguồn năng lượng để tăng cường chức năng nhận thức của não bộ. Nhờ đó mà chúng chống lại nguy cơ mất trí nhớ ở người già. Đặc biệt, Omega-3 nếu được hấp thụ hàng ngày còn hỗ trợ tăng cường sức khỏe tim mạch.

Điều trị gout và tốt cho tiêu hóa

Có đến 4 hoạt chất trong lá tía tô có thể làm giảm enzym xanthin oxidase - tác nhân làm hình thành axit uric gây ra bệnh gout. Lý giải về lá tía tô có tác dụng gì qua các thử nghiệm được thực hiện cho thấy, việc hàng ngày sử dụng chiết xuất từ lá tía tô sẽ cải thiện triệu chứng khó chịu ở đường tiêu hóa, bệnh trào ngược dạ dày và chứng táo bón nhẹ ở hội chứng ruột kích thích.

Nước tía tô thêm chanh và đường phèn là thức uống tốt cho sức khoẻ.

Phòng bệnh ung thư

Một lượng lớn luteolin, axit rosmarinic và triterpene trong lá tía tô được chứng minh có khả năng chống lại các tế bào ung thư đang tiềm ẩn bên trong cơ thể.

Hỗ trợ giảm cân

Nước từ lá tía tô có nhiều protein thực vật, khoáng chất, chất xơ và vitamin nên sẽ đẩy nhanh quá trình tiêu hóa của dạ dày từ đó giảm nguy cơ bị thừa cân và béo phì.

Lợi ích của chanh và đường phèn

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời Lương y Trần Đăng Tài chỉ ra lợi ích của chanh và đường phèn như sau:

Chanh: Rất giàu vitamin C và nhiều tác dụng như làm trắng da, chống oxy hóa và tăng cường miễn dịch. Nó cũng có thể hỗ trợ tiêu hóa, thúc đẩy quá trình trao đổi chất và giảm các triệu chứng cảm lạnh. Ngoài ra, chanh còn giúp kháng khuẩn, chống viêm, hạ huyết áp và ngăn ngừa sỏi thận.

Đường phèn: Tác dụng chính là dưỡng phế, giảm ho, dưỡng âm, thúc đẩy sản sinh dịch thể, có vị ngọt, tính ôn, có thể thông kinh phế tỳ. Đường phèn có thể dùng để điều trị ho khan, ho khan không có đờm, ho có máu trong đờm và các triệu chứng khác. Đường phèn cũng có thể làm giảm các triệu chứng như loét miệng, đau răng. Ngoài ra, đường phèn còn có thể dùng làm tá dược cho thực phẩm và thuốc.

Sự kết hợp của lá tía tô, chanh và đường phèn sẽ tạo ra đồ uống không chỉ giải khát mà còn có tác dụng nâng cao sức khỏe cho cơ thể.

Công thức tía tô, đường phèn và chanh

Chuẩn bị nguyên liệu: 100g lá tía tô, 200g đường phèn, 2 quả chanh hoặc 50g nước cốt và 1000g nước.

Đun sôi nước tía tô: Rửa sạch lá tía tô, cho vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ, đun sôi, vặn nhỏ lửa và đun trong 10-15 phút để lá tía tô tiết ra hết hương vị.

Thêm đường phèn: Lọc nước tía tô đã đun sôi, thêm đường phèn, khuấy đều cho tan.

Thêm nước cốt chanh: Sau khi nước tía tô nguội, thêm nước cốt chanh và khuấy đều.

Bảo quản lạnh: Cho nước chanh tía tô đã pha vào tủ lạnh, bảo quản lạnh rồi uống.