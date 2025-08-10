Nước tía tô nấu với gừng có tác dụng gì?

(VTC News) -

Tác dụng của tía tô và gừng

Để biết được tác dụng của nước tía tô kết hợp với gừng trước tiên chúng ta cần tìm hiểu về tác dụng riêng của hai loại thảo dược này.

Báo Thanh Niên dẫn lời Th.S-BS Nguyễn Thị Quý; Th.S-BS Trần Thu Nga, Phòng khám Da - Thẩm mỹ y học cổ truyền, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM - Cơ sở 3 chỉ ra tác dụng của hai loại thảo dược này như sau:

Gừng (Zingiber officinale) là loài thực vật thuộc họ Zingiberaceae, nguồn gốc từ Đông Nam Á. Chiết xuất gừng được chứng minh là ức chế elastase có nguồn gốc từ nguyên bào sợi (là nguyên nhân góp phần hình thành các nếp nhăn), được báo cáo là có thể ngăn ngừa sự mất độ đàn hồi của da do tia UV-B gây ra.

Trong một nghiên cứu khác, việc giảm các dấu hiệu lão hóa da đã được quan sát thấy ở những người sử dụng kem dưỡng thể dầu gừng trong 4 tuần, có thể là do hoạt động chống oxy hóa của cây.

Các nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng gừng và các thành phần hoạt tính sinh học của gừng có hoạt tính kháng khuẩn, kháng nấm và kháng vi rút. Các nghiên cứu từ lâu cũng đã chỉ ra rằng gừng và các hợp chất hoạt tính khác nhau của nó có hoạt tính chống viêm.

Hoạt tính chống viêm của chiết xuất gừng được phát hiện là lớn hơn đáng kể so với diclofenac ở cùng nồng độ. Tương tự như hành và tỏi, chất chiết xuất từ ​​gừng có thể ức chế quá trình đông máu trong ống. Gừng có ít tác dụng phụ và chỉ có các tác dụng phụ nhẹ đã được báo cáo bao gồm chứng ợ nóng và tiêu chảy.

Lá tía tô có được sử dụng như một loại thuốc truyền thống để điều trị trầm cảm, lo âu, khối u, ho, dị ứng. Chiết xuất từ tía tô đã được báo cáo có chứa các hợp chất hoạt tính sau: flavonoid, anthocyanin, hợp chất dễ bay hơi, triterpenes, phytosterol, axit béo tocopherols, policosanols, axit rosmarinic, luteolin.

Tía tô nấu với gừng là thức uống tốt cho sức khoẻ

Tía tô làm tăng sinh tế bào sừng do đó chúng có thể chống lại sự lão hóa của tế bào sừng và nhiều nghiên cứu cho thấy rằng chiết xuất từ lá tía tô có thể được sử dụng để điều trị tổn thương tế bào sừng do tiếp xúc với tia UVB từ đó có tác dụng chống lão hóa cho da.

Có nghiên cứu cho thấy chiết xuất lá tía tô làm ngăn chặn tình trạng viêm da dị ứng, cũng như làm giảm các tổn thương da giống bệnh vẩy nến.

Nước tía tô nấu với gừng có tác dụng gì?

Báo Sức khoẻ & Đời sống dẫn lời Lương y Trần Đăng Tài chỉ ra những tác dụng nước tía tô nấu với gừng như sau:

Giải cảm lạnh:Tía tô kết hợp với gừng thái lát và hành lá, các vị thuốc này đều có tác dụng thanh nhiệt, giải gió. Hành lá có tác dụng kích thích ra mồ hôi, làm giảm các triệu chứng bên ngoài, bổ dương, có tác dụng lợi tiểu. Sự kết hợp này được dùng để điều trị chứng đau đầu, nghẹt mũi và nghẹt mũi do cảm lạnh.

Nó cũng được dùng để điều trị vết cắn và sưng tấy. Gừng có tính cay, tính ấm, có tác dụng thanh nhiệt, trừ hàn, xua tan các tác nhân gây bệnh bên ngoài. Nó cũng có thể được sử dụng để điều trị chứng ớn lạnh và thiếu mồ hôi do cảm lạnh, cũng như chứng ớn lạnh, đau bụng và nôn mửa do cảm lạnh nặng.

Tía tô cũng có thể làm giảm các triệu chứng bên ngoài và xua tan cảm lạnh, và cũng có thể được sử dụng để điều trị đau đầu và ho do cảm lạnh. Tía tô còn có tác dụng chữa chứng đầy bụng. Do đó, ba vị thuốc này kết hợp với nhau có tác dụng xua tan cảm lạnh, chữa đau đầu và thông mũi do cảm lạnh do phong hàn.

Cách làm: Gừng rửa sạch, thái sợi, rửa sạch lá tía tô và lá hành cho vào tách trà cùng với gừng thái sợi, pha với nước sôi, đậy nắp, ngâm trong 10 phút, thêm đường nâu và khuấy đều, uống khi còn nóng,

Trà xua tan lạnh:Khi chúng ta đi ngoài đường bị mắc mưa thì tốt nhất dùng một cốc trà tía tô, gừng và táo tàu. Trà gừng táo tàu có tác dụng làm ấm dương, trừ hàn, trừ ẩm, điều hòa tỳ vị.

Cách làm: Gừng rửa sạch, thái sợi, rửa sạch lá tía tô, táo tàu thái đôi bỏ hạt. Tất cả cho vào nồi nấu đun sôi 5p rồi đem uống.

Điều hòa khí huyết, làm dịu dạ dày:Thời tiết ngày càng lạnh, đặc biệt là vào buổi sáng và buổi tối khi không khí lạnh dễ xâm nhập vào cơ thể hơn. Một số người lớn tuổi có thể bị đau dạ dày do dạ dày lạnh. Lúc này, tốt nhất có thể dùng lá tía tô, gừng và vỏ quýt cùng nhau đun sôi rồi uống, có thể làm giảm các triệu chứng tỳ vị chướng bụng, tức ngực, khó thở, nôn mửa.

Nguyên liệu: 15 gam gừng thái lát; Lá tía tô, vỏ quýt mỗi thứ 10 gam, có thể cho thêm đường nâu cho hợp khẩu vị.

Cách chế biến: Gừng rửa sạch, thái sợi; Rửa sạch lá tía tô, vỏ quýt thái nhỏ. Cho tất cả vào tách trà cùng với gừng thái sợi, pha với nước sôi, đậy nắp, ngâm trong 10 phút, thêm đường nâu và khuấy đều, uống khi còn nóng.

Lưu ý: Nước gừng, tía tô tác dụng như đã nói ở trên, nhưng dù chúng rất tốt cho cơ thể, nhưng cũng không phải ai cũng có thể sử dụng và còn phụ thuộc vào cơ địa cũng như vị trí địa lý nơi mình đang sống.

Vì vậy khi dùng bất kỳ một loại thuốc y học cổ truyền nào thì chúng ta nên phải dùng thuốc dưới sự hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa Đông y và tuân thủ theo chỉ định của bác sĩ. Không nên tự ý dùng để tránh gây hại cho cơ thể.