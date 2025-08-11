Nước lá tía tô rất tốt nhưng lại 'đại kỵ' với 3 nhóm người sau

(VTC News) -

Lá tía tô không chỉ là loại rau gia vị quen thuộc trong bữa ăn của người Việt mà còn là loại dược liệu thân thiết cho sức khoẻ. Nhiều người vẫn thường sử dụng nước lá tía tô để uống hàng ngày. Tuy nhiên, một số nhóm người được khuyến cáo không nên uống loại nước này. Dưới đây là những tác dụng của tía tô và những người không nên uống nước lá tía tô.

Tác dụng của lá tía tô với sức khoẻ

Bài viết trên webiste Bệnh viện Đa khoa Medlatec có sự tham vấn y khoa của BSCKI. Dương Ngọc Vân cho biết, lá tía tô màu xanh đậm, bên trong nhiều gân màu đỏ tía. Từ xa xưa, người Việt lưu truyền nhiều bài thuốc từ dược liệu này và các món ăn dân giã không thể thiếu tía tô.

Không ít nghiên cứu chỉ ra rằng lá tía tô có thể hỗ trợ điều trị cúm, ngộ độc thực phẩm, hen suyễn, virus đường hô hấp, tiểu đường.

Các công dụng tiêu biểu của dược liệu tía tô có thể kể đến là:

Làm đẹp da

Hoạt chất Priseril ở lá tía tô có vai trò cải thiện sắc tố và loại bỏ tế bào chết trên da tương đối hiệu quả. Xét trên phương diện này thì lá tía tô giúp cho da trở nên đều màu và tươi sáng hơn. Mặt khác, thành phần vitamin E trong lá tía tô còn tăng cường độ ẩm và giúp da trở nên mịn màng.

Lá tía tô tốt nhưng không phải ai cũng có thể uống được

Phòng bệnh ung thư

Một lượng lớn luteolin, axit rosmarinic và triterpene trong lá tía tô được chứng minh có khả năng chống lại các tế bào ung thư đang tiềm ẩn bên trong cơ thể.

Ổn định các bệnh lý tự miễn dịch

So với nhiều loại dầu thực vật khác thì dầu hạt tía tô chứa nhiều axit omega-3 alpha-linolenic hơn cả. Vậy lá tía tô có tác dụng gì trên phương diện này? Axit omega- 3 rất tốt với kiểm soát tình trạng tự miễn dịch như hen suyễn, lupus và viêm khớp dạng thấp.

Bệnh nhân bị hen suyễn có thể đáp ứng điều trị bằng dầu hạt tía tô tương đối tốt, vì đây là dược liệu có thể ức chế co thắt đường thở và phản ứng với chất kích thích bị hít phải.

Không những thế, dầu hạt tía tô còn ức chế sự di chuyển của tế bào bạch cầu đến phổi, ngăn ngừa nguy cơ sốc phản vệ - đáp ứng miễn dịch bất thường với mức độ nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng khi không được cấp cứu ngay.

Chữa bệnh về da

Uống nước lá tía tô có thể cải thiện tình trạng mẩn ngứa, mề đay trên da. Việc dùng loại nước này hàng ngày đặc biệt hiệu quả với việc đẩy lùi các triệu chứng buồn bực, ngứa ngáy ở người bị nổi mề đay.

Hỗ trợ giảm cân

Nước từ lá tía tô nhiều protein thực vật, khoáng chất, chất xơ và vitamin nên sẽ đẩy nhanh quá trình tiêu hóa của dạ dày từ đó giảm nguy cơ bị thừa cân và béo phì.

Những người không nên uống nước lá tía tô

Nước lá tía tô tuy tốt cho sức khoẻ nhưng không phải ai cũng có thể uống được. Dưới đây là những người được khuyến cáo không nên sử dụng nước lá tía tô.

Báo Phụ nữ Việt Nam dẫn nguồn Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ) cho biết, phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh tuyệt đối không nên uống nước tía tô vì có thể gây hại cho sức khỏe của mẹ và em bé.

Ngoài ra, người dị ứng với tía tô cẩn trọng khi tiêu thụ thực phẩm này để không gây ra các dấu hiệu khó chịu như nổi mẩn đỏ, ngứa ngáy, da bị nóng rát, châm chích.

Trên đây là những người được khuyến cáo không nên sử dụng nước lá tía tô. Nếu bạn thuộc nhóm những người sau hãy tránh xa lá tía tô nhé.