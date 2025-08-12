Hai bài thuốc giải cảm từ lá tía tô nấu với gừng

(VTC News) -

Theo lương y Bùi Đắc Sáng, Hội Đông y Hà Nội, tía tô là loại thảo dược quen thuộc, có thể tìm thấy ở nhiều nơi tại Việt Nam và châu Á. Từ xa xưa, tía tô được xem là vị thuốc quý, được dùng để chữa trị nhiều bệnh thường gặp.

Trong y học cổ truyền, tía tô được xếp vào nhóm có tác dụng giúp ra mồ hôi, hạ sốt và giải cảm. Nước sắc hay chiết xuất từ lá tía tô có thể giúp giãn mạch máu ngoài da, rất hữu ích khi bị cảm mạo. Ngoài ra, tía tô còn có khả năng làm dịu các cơn co thắt cơ trơn ở phế quản, và tinh dầu của có thể giúp tăng đường huyết.

Không chỉ vậy, nước ngâm lá tía tô còn cho thấy tác dụng ức chế các loại vi khuẩn như tụ cầu khuẩn, trực khuẩn lị và trực khuẩn đại tràng. Đây là lý do vì sao dân gian thường dùng tía tô để xử lý một số vấn đề sức khỏe.

Lá tía tô và gừng tươi là hai nguyên liệu quen thuộc trong bếp Việt. (Ảnh minh hoạ)

2 bài thuốc giải cảm từ tía tô kết hợp gừng tươi

Sự kết hợp giữa tía tô và gừng tươi tạo nên những bài thuốc dân gian hiệu quả, dễ làm tại nhà, đặc biệt trong việc điều trị các chứng cảm lạnh thông thường:

- Lấy vỏ một quả quýt (cạo sạch), ba lát gừng tươi và một nắm lá tía tô cho vào nồi với một bát nước, đun sôi kỹ. Uống khi còn nóng và đắp chăn ấm để cơ thể đổ mồ hôi, giúp giải cảm.

- Một cách khác là dùng một nắm lá tía tô tươi, hai củ hành, ba lát gừng thái nhỏ, thêm trứng gà và cháo nóng để ăn.

Tác dụng khác từ lá tía tô

Ngoài ra, lá tía tô còn có một số công dụng khác. Trị ho, tức thở bằng cách dùng cành và lá tía tô kết hợp với vỏ rễ dâu tằm (đã bóc trắng), sắc lấy một chén nước uống sẽ giúp giảm ho và khó thở. Chữa đau bụng, đầy hơi bằng cách giã nát lá tía tô, vắt lấy một bát nước cốt, hòa thêm một chút muối và uống một lần.

Khi bị thương chảy máu, có thể giã nhỏ lá tía tô non, đắp lên vết thương. Phương pháp này giúp cầm máu, ngăn ngừa mưng mủ và không để lại sẹo khi lành.

Với những người muốn giảm cân, uống nước lá tía tô thay nước lọc hàng ngày là phương pháp hiệu quả. Lá tía tô chứa protein thực vật và chất xơ, giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất, tăng cường chuyển hóa năng lượng. Lượng chất xơ dồi dào còn giúp cơ thể săn chắc, thon gọn.

Để làm nước uống, bạn đun sôi lá tía tô trong 2,5 lít nước trong khoảng 2 phút. Sau khi nguội, thêm 3 lát chanh tươi và bảo quản trong tủ lạnh. Nên uống trước bữa ăn 10-30 phút để hạn chế hấp thu chất béo.