Thủ tướng yêu cầu các địa phương đóng góp nhiều hơn cho tăng trưởng cả nước

(VTC News) -

Phát biểu khai mạc phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9, sáng 3/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, áp lực và thách thức trong 3 tháng cuối năm là rất lớn.

Đây là giai đoạn nước rút, có ý nghĩa quyết định, đòi hỏi các bộ, ngành, địa phương cần đánh giá đúng tình hình; xác định trực tiếp, cụ thể dư địa và động lực tăng trưởng để khai thác tối đa; các điểm nghẽn để tháo gỡ triệt để; các giải pháp cụ thể đủ mạnh, khả thi để tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong quý IV.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và trực tuyến với các bộ ngành, địa phương. (Ảnh: chinhphu.vn)

Theo người đứng đầu Chính phủ, quan trọng nhất là xác định quyết tâm, lộ trình và nhiệm vụ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của quý IV và cả năm 2026.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương là đầu tàu, cực tăng trưởng phải phát huy vai trò tương xứng với tiềm năng, quy mô, nguồn lực và các cơ chế đặc thù. Trong 3 tháng cuối năm, từng ngành, từng địa phương cần xác định có thể tạo thêm động lực tăng trưởng từ đâu, nguồn lực và giải pháp thực hiện thế nào.

“Giải pháp có thể làm ngay để thúc đẩy sản xuất, đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu, giải ngân đầu tư công, thu hút và thúc đẩy đầu tư tư nhân, đầu tư nước ngoài, xử lý triệt để các dự án tồn tại, vướng mắc”, Thủ tướng nêu rõ, đồng thời đề nghị các địa phương có cam kết về kết quả, tiến độ và đóng góp nhiều hơn vào tăng trưởng của cả nước.

Về công tác chỉ đạo, điều hành, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương đánh giá kết quả thực hiện các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng; làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân.

Quan trọng nhất, cần đánh giá cách thức, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong 9 tháng qua có những điểm mới gì, vấn đề nào cần rút kinh nghiệm; từ đó xác định các nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện tốt hơn trong quý cuối năm.

Về kết quả tăng trưởng 9 tháng, Thủ tướng yêu cầu phân tích những ngành, lĩnh vực, địa phương đang tạo động lực cho tăng trưởng để tiếp tục tập trung phát huy; đồng thời chỉ rõ những lĩnh vực, địa phương tăng trưởng thấp hơn kỳ vọng, tác động đến kết quả chung và những động lực còn dư địa để tiếp tục khai thác.

Đối với các động lực tăng trưởng chủ yếu trong quý IV, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu trả lời: Cần làm gì để tạo chuyển biến mạnh hơn đối với sản xuất công nghiệp, xây dựng, xuất khẩu...? Dự án lớn nào cần tập trung đẩy nhanh tiến độ, công trình nào có thể hoàn thành sớm hơn, đưa vào sử dụng? Thị trường xuất khẩu nào có thể mở rộng, sức mua trong nước cần kích thích bằng giải pháp nào.

Song song với thúc đẩy tăng trưởng, Thủ tướng lưu ý tiếp tục tập trung vào những giải pháp cụ thể nào để đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Nhấn mạnh trách nhiệm tổ chức thực thi là một trong những nội dung rất quan trọng, Thủ tướng yêu cầu từ nay đến cuối năm, mỗi bộ, ngành, địa phương cần xác định cụ thể các nhiệm vụ quan trọng cần phải hoàn thành trong từng tháng; xác định rõ kết quả đầu ra, cơ quan, cá nhân, tập thể nào chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện.

Thủ tướng nêu rõ, Hội nghị sẽ đánh giá kết quả đạt được 9 tháng và bàn những giải pháp quyết liệt, mạnh hơn nữa để triển khai các nhiệm vụ trong quý IV của năm 2026 - năm có ý nghĩa bản lề, nền tảng, năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, các nghị quyết chiến lược của Trung ương, Bộ Chính trị.

“Chúng ta phải quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2026 để tạo điều kiện cho năm 2027 là năm bứt phá và thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ”, Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu.

Theo chương trình, hội nghị tập trung thảo luận về các nội dung: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và quý III năm 2026, tình hình phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, tình hình triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng; các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo trong thời gian tới.