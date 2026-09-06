Thời sự Chính trị Xuất bản ngày 06/09/2026 01:19 PM Xuất bản ngày 06/09/2026 01:19 PM Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Đoàn đại biểu địa phương Nhật Bản Sáng 6/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với đoàn đại biểu các địa phương của Nhật Bản.Thủ tướng Lê Minh Hưng với đại biểu Đoàn địa phương Nhật Bản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Đoàn đại biểu địa phương Nhật Bản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Đoàn đại biểu địa phương Nhật Bản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Đoàn đại biểu địa phương Nhật Bản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)(Nguồn: vietnamplus)Link: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-le-minh-hung-lam-viec-voi-doan-dai-bieu-dia-phuong-nhat-ban-post1134492.vnp Nhận tin VTC News trên Google Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google. Theo dõi × Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Myanmar Tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4 - 6/9/2026. Điện Biên báo cáo gì với Thủ tướng việc hiệu trưởng kêu gọi ủng hộ gạo, gas? UBND tỉnh Điện Biên vừa có báo cáo gửi Thủ tướng về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với học sinh trên địa bàn. Thủ tướng yêu cầu rà soát Thông tư 38 và Nghị định 168 về giao thông Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng phối hợp với Bộ Công an, Bộ Tư pháp tiếp tục rà soát quy định tại Thông tư 38 và Nghị định 168 về trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Thủ tướng yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm sai phạm vụ lật xe khiến 4 người chết Thủ tướng chỉ đạo điều tra, làm rõ trách nhiệm của đơn vị quản lý đoạn đường, đơn vị kinh doanh vận tải, lái xe để xảy ra vụ lật xe khách trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thủ tướng Chính phủĐoàn đại biểu Nhật Bảnhợp tác địa phươngngoại giao Việt-Nhậtsự kiện làm việcBình luận
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