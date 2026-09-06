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Xuất bản ngày 06/09/2026 01:19 PM
Xuất bản ngày 06/09/2026 01:19 PM

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Đoàn đại biểu địa phương Nhật Bản

Sáng 6/9, trong khuôn khổ Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam-Nhật Bản năm 2026, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với đoàn đại biểu các địa phương của Nhật Bản.

Thủ tướng Lê Minh Hưng với đại biểu Đoàn địa phương Nhật Bản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng với đại biểu Đoàn địa phương Nhật Bản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Đoàn đại biểu địa phương Nhật Bản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Đoàn đại biểu địa phương Nhật Bản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Đoàn đại biểu địa phương Nhật Bản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Đoàn đại biểu địa phương Nhật Bản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Đoàn đại biểu địa phương Nhật Bản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Đoàn đại biểu địa phương Nhật Bản. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

(Nguồn: vietnamplus)

Link: https://www.vietnamplus.vn/thu-tuong-le-minh-hung-lam-viec-voi-doan-dai-bieu-dia-phuong-nhat-ban-post1134492.vnp

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