Thế giới Thời sự quốc tế Xuất bản ngày 15/09/2026 05:08 PM Xuất bản ngày 15/09/2026 05:08 PM Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan Sáng 15/9 tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu thăm Việt Nam.Sáng 15/9 tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.Lại Hoa/VOVLink: https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-le-minh-hung-hoi-kien-nha-vua-va-hoang-hau-thai-lan-post1332845.vov Nhận tin VTC News trên Google Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google. Theo dõi × Việt Nam bắn 21 loạt đại bác chào đón Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu Sáng 15/9, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân đã chủ trì Lễ đón chính thức Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu. Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tự lái máy bay đi công du thế nào? Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Suthida đều có bằng phi công và từng cùng tự lái chuyên cơ đi công du. Video: Nhà vua Thái Lan tự lái chuyên cơ đến Việt Nam Nhà vua Thái Lan và Hoàng hậu đã đáp chuyên cơ đến sân bay Nội Bài (Hà Nội), bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Nhà vua Vương quốc Thái Lan và Hoàng hậu đến Hà Nội, bắt đầu thăm Việt Nam Chuyến thăm cấp Nhà nước của Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan tới Việt Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là dấu mốc lịch sử mới trong quan hệ hữu nghị hợp tác. Hà NộiThủ tướng Chính phủhội kiếnVương quốc Thái Lanchuyến thăm cấp Nhà nướcBình luận
Bình luận