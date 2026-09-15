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Xuất bản ngày 15/09/2026 05:08 PM
Xuất bản ngày 15/09/2026 05:08 PM

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan

Sáng 15/9 tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu thăm Việt Nam.

Sáng 15/9 tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Sáng 15/9 tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Nhà vua Vương quốc Thái Lan Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua và Hoàng hậu nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan - 3
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan - 4
Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan - 5
Lại Hoa/VOV

Link: https://vov.vn/chinh-tri/thu-tuong-le-minh-hung-hoi-kien-nha-vua-va-hoang-hau-thai-lan-post1332845.vov

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