Thủ tướng Israel: Phi công anh hùng ngăn ‘âm mưu khủng bố kiểu 11/9’

(VTC News) -

Video từ lan truyền trên mạng cho thấy có hành khách mặc áo dính đầy máu trên chuyến bay xảy ra vụ xô xát giữa hai phi công. (Video: X)

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết phi công trên chuyến bay của hãng Flydubai - người đã ngăn phi công khác trong buồng lái dường như có ý định lao máy bay xuống đất- đã “ngăn chặn được một thảm họa kiểu sự kiện 11/9”. “Đó dường như là những gì đã diễn ra, xét về động cơ cụ thể của vụ việc này”, ông chia sẻ với CNN.

Ông cho biết đã trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump “về hành động anh hùng- hành động đã ngăn chặn một thảm họa không chỉ gây hậu quả cho Israel, mà còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành hàng không toàn cầu.” “Điểm khác biệt giữa vụ việc này và các cuộc tấn công bi thảm khác là lần này, phe thiện đã chiến thắng”, ông Netanyahu nói.

Ông nói thêm rằng Israel không nhận được bất kỳ cảnh báo hay thông tin tình báo nào về vụ việc. Israel đã gọi vụ việc này là một âm mưu tấn công khủng bố, nhưng chưa công bố chi tiết về động cơ của kẻ tấn công.

Phi công Smit Machchhar - người Ấn Độ, được xác định là nạn nhân bị đâm trong vụ việc. (Ảnh: Dailymail)

Theo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, danh tính phi công bị đâm trên chuyến bay của hãng Flydubai là Smit Machchhar đến từ Ấn Độ. Ông Netanyahu ca ngợi viên thuyền trưởng là “người hùng thực sự” với “lòng dũng cảm phi thường” giúp cứu sống 174 người.

“Mặc dù bị đâm và bị thương nặng, anh ấy vẫn chống trả, phản kháng, mở cửa buồng lái và giúp hành khách cùng phi hành đoàn khống chế kẻ tấn công, ngăn chặn thảm họa trên không kinh hoàng”, ông Netanyah nhấn mạnh.

Đại sứ quán Ấn Độ tại Ả Rập Xê Út mô tả phi công Machchhar là người “dũng cảm” và chúc anh mau chóng bình phục. Hiện tại, Machchhar đang được điều trị tại bệnh viện ở thành phố Tabuk, Ả Rập Xê Út.

Hành khách may mắn thoát nạn..

Hôm 30/9, trong cuộc họp báo dành cho các đại sứ và người đứng đầu phái đoàn Israel trên toàn thế giới, Bộ Ngoại giao Israel cho biết vụ đâm phi công trên chuyến bay của hãng Flydubai là “âm mưu tấn công khủng bố” nhằm vào người Israel, Các Tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE) và Hiệp định Abraham.

Theo Tổng Cục trưởng Bộ Ngoại giao Israel Eden Bar Tal, “khủng bố sẽ không làm tổn hại đến mối quan hệ bền chặt” giữa Israel và UAE.

Cuộc họp báo được tổ chức theo chỉ đạo của Ngoại trưởng Israel Gideon Saar, người thảo luận vấn đề này với người đồng cấp UAE Sheikh Abdullah bin Zayed Al-Nahyan. Theo Bộ Ngoại giao Israel, trong cuộc hội đàm, hai bên nhất trí hợp tác chống lại “phần tử cực đoan” đe dọa an ninh.

“Ngoại trưởng Saar cập nhật cho Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất về việc hồi hương hành khách Israel và Ngoại trưởng Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cho biết ông rất vui mừng vì tất cả hành khách Israel trở về nhà an toàn”, thông báo của Bộ Ngoại giao Israel có đoạn.

Theo bài đăng trên Twitter bằng tiếng Do Thái của Đại sứ quán UAE tại Israel, trong cuộc trò chuyện với ông Saar, Ngoại trưởng Al-Nahyan cũng hỏi thăm sức khỏe của hành khách trên chuyến bay.

“Ngoại trưởng Al-Nahyan cũng hỏi thăm sức khỏe của hành khách trên chuyến bay đang trên đường từ Sân bay Quốc tế Dubai đến Sân bay quốc tế Ben Gurion, chuyến bay xảy ra sự cố an ninh nhưng được kiểm soát. Ngài Ngoại trưởng chúc sức khỏe cho hành khách và gửi lời chúc tốt lành đến gia đình họ”, nội dung bài đăng của Đại sứ quán UAE tại Israel đề cập.