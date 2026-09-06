Thủ tướng: Chính phủ cam kết đồng hành và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản

Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam đang định vị là một địa bàn chiến lược và đang mở rộng phát triển hoạt động kinh doanh sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và đại diện các doanh nghiệp Nhật Bản.

Ông Ozasa Haruhiko, Trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản nêu rõ: “Khu công nghiệp Thăng Long do Tập đoàn Sumitomo Corp vận hành đang hỗ trợ các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam thông qua việc cung cấp hạ tầng và dịch vụ chất lượng cao.

Meiko đang mở rộng căn cứ sản xuất bảng mạch in giúp tối đa hóa hiệu suất của bán dẫn, củng cố chuỗi cung ứng sản xuất bán dẫn của Việt Nam. YKK xem Việt Nam là căn cứ điều hành toàn bộ các hoạt động sản xuất, phát triển và kinh doanh tại ASEAN. Tập đoàn Panasonic triển khai chuyển đổi số trong ngành chế tạo và hỗ trợ các căn cứ ở quốc gia khác về mặt kỹ thuật số như AI”.

Tổng Giám đốc Công ty ô tô Toyota Việt Nam Hirata Osamu cho biết, hơn 30 năm qua, Toyota luôn tin tưởng vào tiềm năng phát triển của Việt Nam và có quyết tâm sâu sắc trong việc tiếp tục đồng hành cùng sự phát triển của Việt Nam trong tương lai. Toyota đã quyết định đầu tư tổng cộng 360 triệu USD tại Việt Nam để củng cố nền tảng sản xuất, hướng tới việc xây dựng hệ thống sản xuất hàng loạt cho các dòng xe điện hóa, cụ thể là xe Hybrid.

Thủ tướng nhấn mạnh: Chính phủ cam kết đồng hành và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản.

Tổng Giám đốc Công ty ô tô Toyota Việt Nam Hirata Osamu cho biết: “Chúng tôi hy vọng không chỉ thúc đẩy ngành công nghiệp ô tô và các ngành công nghiệp phụ trợ của Việt Nam phát triển hơn nữa, mà còn đóng góp vào việc thực hiện một xã hội phát triển bền vững cũng như nỗ lực hướng tới trung hòa carbon.

Hướng tới tương lai, Toyota kỳ vọng Chính phủ Việt Nam sẽ thúc đẩy một lộ trình chuyển đổi điện hóa toàn diện hơn, trong đó phát huy tối đa lợi thế của cả xe Hybrid và xe chạy pin. Đồng thời, chúng tôi rất mong nhận được sự hỗ trợ từ Chính phủ trong việc xây dựng chính sách thuế phù hợp với hiệu quả môi trường thực tế, cũng như hướng tới việc chuyển đổi thực tế và thông suốt tại các khu vực đô thị”.

Các ý kiến đề xuất với Chính phủ Việt Nam trong việc nâng cao tính dự đoán và tính minh bạch của các quy định pháp luật, đề nghị tiếp tục duy trì chia sẻ thông tin cũng như đối thoại giữa chính quyền và doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cũng bày tỏ hiện đang phải ứng phó với tình trạng thiếu hụt nhân lực công nghệ.

Ông Tsuchibashi Akito, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật bản tại Việt Nam kỳ vọng việc cải thiện môi trường toàn diện, bao gồm từ đào tạo, phát triển cho đến việc giữ chân nhân tài, sẽ góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp Việt Nam phát triển.

Ông Tsuchibashi Akito cho biết: “Việc các doanh nghiệp Nhật Bản nỗ lực chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực xuất phát từ niềm tin rằng: sự hợp tác cùng phát triển giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ đồng hành cùng sự tăng trưởng cao của Việt Nam, qua đó đóng góp vào sự phát triển của chính các doanh nghiệp Nhật Bản.

Chúng tôi rất đồng cảm với các mục tiêu tăng trưởng cao và nâng cao trình độ phát triển công nghiệp mà Chính phủ Việt Nam đã đề ra. Hướng tới mục tiêu đó, các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ tiếp tục là đối tác chiến lược lâu dài, cam kết duy trì đầu tư và hợp tác với Việt Nam”.

Các doanh nghiệp Nhật Bản phát biểu nêu ý kiến.

Tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh: Việt Nam định hướng thu hút đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự án vốn đầu tư nước ngoài có chất lượng cao, công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, có khả năng lan tỏa và kết nối chặt chẽ với khu vực doanh nghiệp trong nước.

Việt Nam mong muốn thu hút nguồn vốn đầu tư gắn liền với công nghệ tiên tiến và tri thức, quản trị hiện đại, đầu tư nghiên cứu và phát triển, nhân lực chất lượng cao và liên kết thực chất với các doanh nghiệp Việt Nam. Thủ tướng hy vọng các doanh nghiệp Nhật Bản, với kinh nghiệm, nguồn lực và uy tín của mình, sẽ tích cực đóng góp vào các mục tiêu phát triển nêu trên.

Thủ tướng cho rằng, các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực: giao thông, giáo dục, năng lượng, thuế, khoa học - công nghệ... đã được các bộ ngành Việt Nam tháo gỡ. Với tinh thần đồng hành, thái độ cầu thị và trách nhiệm, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành và địa phương tiếp tục khẩn trương rà soát tiến độ, tập trung xử lý dứt điểm những vấn đề thuộc thẩm quyền. Tuyệt đối không để các nội dung đã được Chính phủ giao, chỉ đạo tiếp tục kéo dài thời gian xử lý hoặc để doanh nghiệp phải kiến nghị nhiều lần.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam đang nỗ lực thực hiện cải cách thể chế mạnh mẽ nhằm hoàn thiện hệ thống khuôn khổ pháp luật, phù hợp với các tiêu chuẩn và chuẩn mực quốc tế. Chính phủ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm điều kiện kinh doanh, giảm thời gian và chi phí tuân thủ. Bên cạnh đó duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên và thực chất theo từng nhóm lĩnh vực chuyên sâu với các nhà đầu tư. Thủ tướng nhấn mạnh cơ chế này sẽ giúp xử lý triệt để các kiến nghị, tránh tình trạng kéo dài.

Thủ tướng cho biết: “Chúng tôi cam kết là sẽ đi đến cùng trong việc giải quyết những kiến nghị xác đáng, nhưng đồng thời cũng qua gặp gỡ sẽ có cơ chế để trao đổi thông tin để các bên hiểu rõ chính sách của chính phủ, các quy định của bộ ngành.

Chính phủ cam kết đồng hành và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam để tiếp tục mở rộng các hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Chúng tôi cho rằng điều này cũng phù hợp với xu thế quan hệ hai nước chúng ta đang hết sức tốt đẹp, tin cậy chính trị rất cao, cho nên đi kèm với việc đó chắc chắn phải thúc đẩy hoạt động thương mại và đầu tư”.

Người đứng đầu Chính phủ tin tưởng, trên nền tảng quan hệ chân thành, tin cậy giữa hai nước, với quyết tâm của hai Chính phủ và sự năng động, sáng tạo của cộng đồng doanh nghiệp, hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Việt Nam - Nhật Bản sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất, hiệu quả hơn nữa, tương xứng với khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới.

LẠI HOA (VOV)