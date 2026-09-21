Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương được giới thiệu bầu Chủ tịch UBND Quảng Trị

(VTC News) -

Sáng 21/9, Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, ông Bùi Hoàng Phương - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, được Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030; giới thiệu bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Ông Bùi Hoàng Phương sinh ngày 21/11/1983, quê Ninh Bình, có trình độ Thạc sĩ Công nghệ thông tin và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng ngày 22/1/2026.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định cho ông Bùi Hoàng Phương (trái). (Ảnh: T.A)

Ông trưởng thành qua nhiều vị trí công tác tại Bộ Thông tin và Truyền thông, từng giữ chức Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Ngày 19/2/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 318/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm ông Bùi Hoàng Phương giữ chức Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tại Bộ Khoa học và Công nghệ, ông Bùi Hoàng Phương được phân công phụ trách lĩnh vực công nghiệp công nghệ số cùng một số lĩnh vực công tác của Bộ; đồng thời thực hiện nhiệm vụ người phát ngôn của Bộ.

Cũng trong sáng 21/9, ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công và chỉ định ông Vương Quốc Tuấn - Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2025-2030, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2026-2031 tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025-2030 thay ông Nguyễn Văn Phương - người vừa được Bộ Chính trị điều động, phân công, bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.