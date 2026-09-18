Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị giữ chức Phó Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

(VTC News) -

Hội nghị công bố các quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác cán bộ được tổ chức chiều 18/9 dưới sự chủ trì của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030 giữ chức Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Văn Phương. (Ảnh: quangtri.gov.vn)

Tân Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Văn Phương sinh năm 1970, quê quán TP Huế. Ông có trình độ Thạc sĩ Kinh tế học, Cử nhân Toán học, Kỹ sư Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Cao cấp lý luận chính trị.

Có thời gian dài công tác tại tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Nguyễn Văn Phương từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau khi thành lập TP Huế (ngày 1/1/2025), ông Nguyễn Văn Phương giữ chức Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Huế.

Ngày 3/10/2025, tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025-2030, ông được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Huế.

Ngày 15/10/2025, Bộ Chính trị điều động ông Nguyễn Văn Phương giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2025-2030.