(VTC News) -

Ngôn Thừa Húc từng là “nam thần” được nhiều người yêu mến trong thập niên 2000. Đến nay khi đã bước sang tuổi 49, chàng thiếu gia Đạo Minh Tự của Vườn sao băng vẫn sở hữu vẻ ngoài phong độ cùng thân hình săn chắc đáng ngưỡng mộ.

Người tình trong mộng của hàng triệu thiếu nữ

Sinh năm 1977, Ngôn Thừa Húc là nam ca sĩ, diễn viên nổi tiếng của làng giải trí Đài Loan (Trung Quốc). Năm 2001, phim Vườn sao băng bản Đài Loan ra mắt đã tạo nên một cơn sốt khắp châu Á. Sức hút của phim đã giúp cuộc đời dàn viễn viên chính bước sang một trang mới.

Ngôn Thừa Húc trong phim “Vườn sao băng”.

Đóng vai Đạo Minh Tự - thủ lĩnh nhóm F4, Ngôn Thừa Húc thành công thể hiện một chàng công tử kiêu ngạo, ngang tàng nhưng bên trong lại ấm áp và tình cảm. Vai diễn giúp tài tử trở thành một trong những diễn viên được yêu thích nhất thời điểm đó.

Sau thành công ngoài mong đợi của bộ phim, Ngôn Thừa Húc tận dụng sức nóng cùng 3 thành viên trong phim là Châu Du Dân, Chu Hiếu Thiên và Ngô Kiến Hào thành lập nhóm nhạc nam F4 vang danh châu Á một thời.

Vào giai đoạn năm 2008-2010, Ngôn Thừa Húc trở thành hình mẫu “nam thần thanh xuân” trong trái tim hàng triệu khán giả. Anh cũng là ngôi sao nổi tiếng và kiếm nhiều tiền nhất xứ Đài.

Ngôn Thừa Húc là người tình trong mộng của hàng triệu thiếu nữ.

Sau khi nhóm F4 tan rã, các thành viên đều có những hướng phát triển riêng. Ngô Thừa Húc tập trung cho diễn xuất. Ngoài Vườn sao băng, anh gây chú ý khi đóng Bạch sắc cự tháp (2006), Chỉ muốn dựa vào em (2010), Lưu luyến không yêu (2014)...

Sống kín tiếng, độc thân ở tuổi U50

Những năm qua, Ngôn Thừa Húc vẫn theo đuổi dòng phim thần tượng. Tuy nhiên điều này từng khiến Ngôn Thừa Húc đối mặt với nhiều chỉ trích, cho rằng anh cố tình “cưa sừng làm nghé” hay “hạn chế về năng lực”. Chính vì vậy, anh chủ động mở rộng lĩnh vực hoạt động như tích cực góp mặt trong các chương trình giải trí, tham dự sự kiện...

Ngôn Thừa Húc vẫn giữ được sức hút sau nhiều năm.

Ở tuổi U50, Ngôn Thừa Húc vẫn sở hữu vẻ ngoài phong độ cùng thân hình săn chắc đáng ngưỡng mộ. Sau hơn 2 thập kỷ tham gia Vườn sao băng, gương mặt nam diễn viên vẫn trẻ trung và giữ được nét điển trai của chàng thiếu gia Đạo Minh Tự năm nào.

Nam diễn viên từng nhiều lần gây sốt mạng xã hội với loạt ảnh khoe vóc dáng đáng ngưỡng mộ khi bước vào độ tuổi trung niên.

Trong số 4 thành viên của F4, Ngôn Thừa Húc hiện là thành viên duy nhất chưa lập gia đình. Nhiều năm qua, nam diễn viên sống kín tiếng, ít chia sẻ đời tư, đặc biệt là chuyện tình cảm.

Trong số những mối quan hệ tình cảm trong quá khứ, nổi tiếng nhất chính là chuyện tình với siêu mẫu Lâm Chí Linh. Họ từng được xem là cặp đôi đẹp của làng giải trí xứ Đài nhưng lại không có cái kết hạnh phúc. Năm 2019, Lâm Chí Linh bất ngờ lên xe hoa với một nam ca sĩ kém tuổi người Nhật Bản.

Ngoại hình trẻ trung của Ngôn Thừa Húc ở tuổi 49.

Ngôn Thừa Húc từng khóc trên truyền hình khi nhắc lại chuyện tình với Lâm Chí Linh: “Tôi để cô ấy ra đi vì tôi thực sự yêu cô ấy, tôi biết cô ấy có thể gặp một người tốt hơn tôi”.

Nam diễn viên thừa nhận, bản thân là một người khờ khạo trong chuyện tình cảm, không biết cách biểu lộ tình cảm với những người mình thương yêu.

Hiện tại, Ngôn Thừa Húc vẫn là nghệ sĩ hiếm hoi giữ được sức hút sau nhiều năm làm nghề. Anh được khán giả đặt cho danh xưng là “thần tượng bất lão của ngành giải trí Trung Quốc”. Khi được hỏi về chuyện kết hôn, anh chỉ mỉm cười và giải thích chưa có kế hoạch cụ thể. Những năm qua, anh cũng vướng tin đồn với một số đồng nghiệp nữ nhưng ngôi sao xứ Đài không lên tiếng xác nhận.