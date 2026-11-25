(VTC News) -

Vương Sa Sa từng là ngôi sao nhí gây chú ý của màn ảnh Hoa ngữ. Khác với những ngôi sao khác, cô có ngoại hình không mấy nổi trội với làn da đen, đường nét thô mộc. Chính bởi điều này, cô từng nhận nhiều chỉ trích về ngoại hình kém xinh xắn, thậm chí bị gọi là “sao nhí xấu nhất màn ảnh Trung Quốc”. Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, sao nhí một thời đã có màn “lột xác” khiến ai cũng ngỡ ngàng.

Tài năng nhưng bị chê kém sắc

Sinh năm 1992 tại Sơn Đông (Trung Quốc), Vương Sa Sa vượt qua hàng ngàn diễn viên nhí để được đạo diễn Từ Địch lựa chọn đóng vai Anh Tử trong phim Tiểu Binh Trương Cát. Dù chưa có kinh nghiệm diễn xuất, song sao nhí này đã ghi điểm với khán giả nhờ diễn xuất dí dỏm tự nhiên.

Vương Sa Sa nổi lên với những vai diễn ngốc nghếch, kém sắc.

Sau đó, Vương Sa Sa tiếp tục đảm nhận vai Mạc Tiểu Bối trong phim hài kinh điển Võ Lâm Ngoại Truyện. Tác phẩm này đến nay vẫn là bộ phim được xem lại nhiều bậc nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Vì vậy, Vương Sa Sa nhanh chóng trở thành ngôi sao nhí nổi danh tới mức ai cũng biết tên.

Năm 15 tuổi, Vương Sa Sa nhận được đề cử “Diễn viên mới xuất sắc nhất” tại Liên hoan phim sinh viên đại học Bắc Kinh lần thứ 14 khi đóng chính dự án Cô gái mười ba tuổi.

Dù rất tài năng, Vương Sa Sa vẫn chưa thực sự nổi bật về ngoại hình. Trên phim, cô thường được giao những vai nghèo khổ, với tạo hình lem luốc. Chính điều này đã in sâu trong tâm trí khán giả.

Vương Sa Sa không sở hữu ngoại hình nổi trội như nhiều sao nhí khác.

Để giảm bớt áp lực ngoại hình, Vương Sa Sa đã quyết định thi vào Học viện điện ảnh Bắc Kinh. Tuy nhiên, cô không may mắn thi đỗ. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng Vương Sa Sa không nên theo nghiệp diễn vì “ngoại hình không đạt chuẩn” so với mặt bằng chung. Dù vậy Vương Sa Sa không nản chí mà quyết tâm thi đỗ vào Học viện Hý kịch Thượng Hải.

Màn “lột xác” bất ngờ

Sau khi tốt nghiệp, Vương Sa Sa lại không có dự án phim nào. Nhiều năm sau đó, nữ diễn viên họ Vương biến mất khỏi màn ảnh. Chính điều này khiến cô dần chìm vào lãng quên đối với khán giả.

Năm 2020, Vương Sa Sa trở lại đóng phim trong một vài dự án. Tuy nhiên cô chỉ được đảm nhận những vai phụ, ít đất diễn. Điều này cũng không giúp ngôi sao nhí lấy lại hào quang ngày nhỏ.

Vương Sa Sa “lột xác” xinh đẹp khi trưởng thành.

Thời gian qua, Vương Sa Sa nhận được nhiều quan tâm của khán giả khi trở lại với ngoại hình xinh đẹp. Nữ diễn viên cũng sở hữu đôi chân thon dài, vòng eo nhỏ nhắn. Nữ diễn viên chia sẻ cô học được cách trang điểm phù hợp với bản thân nên khắc phục được rất nhiều yếu điểm ngoại hình.

Nhờ ngoại hình xinh đẹp, diễn xuất cũng nâng tầm nên sự nghiệp của Vương Sa Sa khởi sắc hơn. Cô nhận được nhiều lời mời tham gia vào các dự án phim ảnh. Tháng 9 vừa qua, phim điện ảnh Wild Mountain Inn do cô đóng vai chính cũng được ra mắt khán giả.

Ngoại hình xinh đẹp giúp sự nghiệp Vương Sa Sa khởi sắc.

Ngoài phim ảnh, Vương Sa Sa cũng theo đuổi niềm đam mê với sân khấu kịch. Với ngoại hình xinh đẹp, cô được giao những vai nữ chính. Những vở diễn cũng được khán giả đón nhận nhiệt tình.

Bên cạnh đó, sao nhí một thời này cũng được khán giả yêu mến bởi nhiệt huyết với công tác thiện nguyện. Năm 2020, Vương Sa Sa trở thành Đại sứ thiện chí của chiến dịch từ thiện “Lắng nghe những câu chuyện xóa đói giảm nghèo”.