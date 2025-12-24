Phát hiện 7 tạ trứng non, nầm lợn trôi nổi chuẩn bị tuồn vào quán ăn ở Bắc Ninh

(VTC News) -

Công an xã Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 11, Trạm Chăn nuôi, thú y và thủy sản Tiên Phong tổ chức tiêu hủy gần 700kg trứng non, nầm lợn không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Toàn bộ số thực phẩm không rõ nguồn gốc được tiêu hủy theo quy định.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, lực lượng công an phát hiện cơ sở kinh doanh của anh N.S.T (SN 1990, trú tại xã Tiên Du) đang cất giữ số lượng lớn thực phẩm có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Qua kiểm tra, tổ công tác xác định gần 700kg trứng non và nầm lợn tại cơ sở không có căn cứ chứng minh nguồn gốc, nơi sản xuất hoặc xuất xứ hàng hóa. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định.

Đáng chú ý, cơ sở này hoạt động theo hình thức hộ kinh doanh nhưng chưa đăng ký thành lập. Tại cơ quan chức năng, N.S.T thừa nhận thu mua số thực phẩm trôi nổi ngoài thị trường để bán lại cho các quán ăn kiếm lời, song chưa kịp tiêu thụ thì bị phát hiện.

Cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính hơn 30 triệu đồng với N.S.T, đồng thời tổ chức tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm không đảm bảo nguồn gốc nhằm ngăn chặn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Các đây 7 tháng, Đội Quản lý thị trường số 17, Chi cục Quản lý thị trường TP Hà Nội cũng phát hiện và thu giữ hơn 7 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc tại kho đông lạnh thuộc Công ty Đức Tấn Sài Gòn (địa chỉ số 1, km12, đường Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội).

Quá trình kiểm tra kho đông lạnh, lực lượng chức năng phát hiện 7.010 kg trứng non, tràng gà, nầm lợn. Toàn bộ số hàng hóa này không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hợp pháp, vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Tổng giá trị của số hàng vi phạm ước tính lên đến hơn 664 triệu đồng.

Ngay sau khi phát hiện, Đội Quản lý thị trường số 17 đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên và phối hợp với Đội 7, Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an TP Hà Nội xử lý theo quy định.