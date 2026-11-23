(VTC News) -

Ngày 22/11/2026, Báo Điện tử VTC News đăng tải bài viết “Người dân Hà Nội được trải nghiệm gì trong dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11?”. Bài viết có đề cập đến chương trình trình diễn ánh sáng nghệ thuật trên hồ Hoàn Kiếm, dự kiến diễn ra tối 22/11 với hai suất biểu diễn từ 20h đến 20h30 và 21h đến 21h30.

Tuy nhiên, trong kế hoạch tổ chức chính thức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội không có chương trình trình diễn ánh sáng nghệ thuật trên hồ Hoàn Kiếm vào thời gian trên.

Sau khi đăng tải, Báo Điện tử VTC News phát hiện sai sót và gỡ bỏ thông tin trên.

Báo Điện tử VTC News chân thành cáo lỗi với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Hà Nội và bạn đọc.