Thông tin cải chính và xin lỗi

(VTC News) -

Từ ngày 27/10/2025, Báo Điện tử VTC News đã đăng tải loạt phóng sự điều tra phản ánh hoạt động sản xuất dầu diesel, dầu gốc (nguyên liệu dùng trong sản xuất dầu nhớt) trái phép từ nhớt thải của nhiều cá nhân và tổ chức.

Trong loạt bài có bài viết nêu thông tin về việc Công ty Cao Gia Quý (xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước cũ, nay thuộc Đồng Nai), không được chứng nhận hợp quy theo quy định của Việt Nam để sản xuất dầu Diesel nhưng vẫn sản xuất đưa ra thị trường tiêu thụ, thậm chí còn cung cấp cho một số doanh nghiệp lớn trong nước để làm nguyên liệu sản xuất dầu nhớt bôi trơn. Bài viết cũng sử dụng hình ảnh sản xuất của Công ty Cao Gia Quý được lấy từ mạng xã hội và dẫn lời nhân viên kinh doanh Công ty Indo Petro nói về thông tin 70% nguyên liệu dầu gốc nhập từ trong nước.

Sau khi nhận được phản ánh từ Công ty Cao Gia Quý và các bên liên quan, Báo đã rà soát, đối chiếu với tài liệu từ cơ quan quản lý và xác định trong bài viết có những thông tin không đúng, gây hiểu nhầm về hoạt động sản xuất – kinh doanh của doanh nghiệp.

Cụ thể, trong quá trình tác nghiệp, người thực hiện đề tài đã nhầm lẫn khái niệm dầu gốc và dầu diesel, dẫn đến việc đưa dầu gốc vào cùng nhóm sản phẩm bị phản ánh chưa được cấp phép. Trên thực tế, Công ty Cao Gia Quý không sản xuất dầu diesel, mà sản xuất dầu gốc theo đúng giấy phép của cơ quan chức năng và quy định pháp luật.

Tuyến bài cũng sử dụng hình ảnh trong nhà máy của Công ty Cao Gia Quý lấy trên mạng xã hội là từ những năm trước đó, không còn đúng với thực trạng sản xuất hiện tại của công ty vào thời điểm báo ghi nhận và đăng thông tin trên báo.

Tuyến bài có dẫn lời nhân viên kinh doanh Indo Petro nói về thông tin 70% nguyên liệu dầu gốc nhập từ trong nước là chủ quan, một chiều, chưa thực hiện thẩm định lại thông tin trước khi đăng tải. Trên thực tế, tỷ lệ nguyên liệu dầu gốc mà Công ty Indo Petro nhập từ trong nước thấp hơn rất nhiều so với con số trên đây.

Báo điện tử VTC News chân thành xin lỗi Công ty Cao Gia Quý, Công ty Indo Petro cùng bạn đọc, đồng thời đã gỡ bỏ bài báo thông tin không chính xác nêu trên.

Báo Điện tử VTC News đã nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan.