Thông tin cải chính, xin lỗi

(VTC News) -

Ngày 22/8, trên kênh Youtube "VẤN ĐỀ HÔM NAY" của Báo Điện tử VTC News đăng tải video với tựa đề: "Bộ Chính trị, Ban Bí thư kỷ luật nhiều đảng viên vi phạm ở 3 tỉnh thành". Trong video, có nội dung về việc Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định kỷ luật ông Lê Hồng Sơn - Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM bằng hình thức khai trừ khỏi Đảng.

Tuy nhiên, do sơ suất trong việc thẩm định hình ảnh, biên tập viên đã sử dụng hình ảnh ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội để minh họa cho nội dung trong video.

Ngay sau khi đăng tải, Báo Điện tử VTC News kịp thời phát hiện sai sót và xóa ngay video trên khỏi kênh Youtube "VẤN ĐỀ HÔM NAY".

Báo Điện tử VTC News chân thành cáo lỗi với ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội cùng bạn đọc.

Báo Điện tử VTC News xin nghiêm túc rút kinh nghiệm, kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân liên quan.