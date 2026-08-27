Thông tin '4 người bị sét đánh' ở Hà Nội là không chính xác

Chiều cùng ngày, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin “4 người bị sét đánh” kèm theo hình ảnh 4 người nằm trên đường ven ruộng, thuộc xã Thường Tín (Hà Nội). Vụ việc nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận.

Thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh chụp màn hình.

Liên quan đến vụ việc trên, chỉ huy Công an xã Thường Tín cho biết, qua xác minh ban đầu thông tin 4 người bị sét đánh lan truyền trên mạng là không chính xác.

Được biết, có 1 nạn nhân là người đàn ông nghi bị sét đánh tử vong. Thời điểm xảy ra sự việc, người này chăn thả gia súc trên đồng.

3 người còn lại là người thân của nạn nhân. Khi phát hiện sự việc đã có mặt tại hiện trường.