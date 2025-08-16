Thông báo đóng cổng đăng ký online trải nghiệm 'Trở về thời khắc thiêng liêng'

(VTC News) -

Chiều 16/8, Ban Tổ chức triển lãm Trở về thời khắc thiêng liêng cho biết, chỉ trong thời gian ngắn mở đăng ký, chương trình đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng.

Hơn 30.000 lượt đăng ký online đã được gửi về, tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ và trở thành nguồn động viên lớn để Ban Tổ chức chuẩn bị chu đáo cho hành trình ý nghĩa này.

Theo kế hoạch, đến 17h ngày 16/8, cổng đăng ký trực tuyến https://thoikhacthienglieng.vtcnews.vn/ sẽ chính thức đóng lại nhằm đảm bảo công tác hậu cần và đón tiếp được đầy đủ, chu toàn.

Với những ai chưa kịp đăng ký online, Ban Tổ chức vẫn mở hình thức đăng ký trực tiếp tại cổng vào chương trình, đồng thời bố trí khu vực đón tiếp và hỗ trợ để mọi người đều có thể tham gia trải nghiệm.

Ban Tổ chức cũng thông tin, hành trình trải nghiệm sẽ tiếp tục mở cửa giai đoạn 2 từ ngày 28/8-5/9 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội), nhằm tạo cơ hội cho đông đảo nhân dân và du khách được hòa mình vào không gian lịch sử thiêng liêng, xúc động.

Triển lãm Trở về thời khắc thiêng liêng của VOV sử dụng công nghệ thực tế ảo VR, đưa người tham quan “xuyên không” về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 – thời khắc lịch sử khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Đây là một trong những điểm nhấn đặc biệt trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Trong bầu không khí trang nghiêm và xúc động đến nghẹt thở, người xem sẽ hòa mình vào niềm hân hoan vỡ òa, trong tiếng vỗ tay, tiếng hò reo của hàng vạn đồng bào cùng lời thề sắt son bảo vệ Tổ quốc.

Tính đến thời điểm này, hơn 30.000 lượt đăng ký trải nghiệm "Trở về thời khắc thiêng liêng"

Toàn bộ bối cảnh Quảng trường Ba Đình năm 1945 được phục dựng tỉ mỉ bằng công nghệ thực tế ảo tiên tiến. Với kính VR hiện đại, người trải nghiệm sẽ được tự do di chuyển trong không gian ảo 3D, tương tác bằng hành động, hòa mình vào khung cảnh lịch sử của dân tộc.

Dự án do Báo điện tử VTC News phối hợp với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) thực hiện, ứng dụng công nghệ VR và AI để tái hiện khoảnh khắc lịch sử đầy chân thực và cảm xúc.

Ngoài ra, khách tham quan sẽ tiếp tục hành trình khám phá và tìm hiểu sâu hơn về ý nghĩa của Ngày Quốc khánh 2/9 cùng lịch sử của Đài Tiếng nói Việt Nam qua Biên tập viên ảo – ứng dụng AI Human được trình chiếu sống động trong Holobox.

Nhân vật ảo này giới thiệu chi tiết các nội dung liên quan đến Ngày Quốc khánh 2/9 và trả lời trực tiếp các câu hỏi về quá trình hình thành, phát triển của VOV qua từng giai đoạn lịch sử.