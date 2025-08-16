30 phút mở cổng, 10.000 người đăng ký trải nghiệm 'Trở về thời khắc thiêng liêng'

(VTC News) -

Sáng 16/8, triển lãm Trở về thời khắc thiêng liêng đã mở cổng đăng ký thoikhacthienglieng.vtcnews.vn cho khách tham gia chương trình trải nghiệm thực tế ảo (VR) tái hiện khoảnh khắc Bác Hồ đọc Bản Tuyên ngôn độc lập tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội) trong 3 ngày 19, 20, 21/8.

Chỉ sau 30 phút mở cổng, triển lãm Trở về thời khắc thiêng liêng đã thu hút hơn 10.000 lượt đăng ký.

Triển lãm Trở về thời khắc thiêng liêng mang đến trải nghiệm chưa từng có: chỉ với một bước qua cánh cổng công nghệ thực tế ảo, người dân được “xuyên không” quay ngược thời gian đứng ở đúng nơi tròn 80 năm trước Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng trên lễ đài đọc Tuyên ngôn độc lập.

Chỉ sau 30 phút mở cổng, triển lãm "Trở về thời khắc thiêng liêng" đã thu hút hơn 10.000 lượt đăng ký tham dự.

Trong bầu không khí trang nghiêm và xúc động đến nghẹt thở, người xem sẽ hòa mình vào niềm hân hoan vỡ òa, trong tiếng vỗ tay, tiếng hò reo của hàng vạn đồng bào cùng lời thề sắt son bảo vệ Tổ quốc.

Toàn bộ bối cảnh Quảng trường Ba Đình năm 1945 được phục dựng tỉ mỉ bằng công nghệ thực tế ảo tiên tiến. Với kính VR hiện đại, người trải nghiệm sẽ được tự do di chuyển trong không gian ảo 3D, tương tác bằng hành động, hòa mình vào khung cảnh lịch sử của dân tộc.

Dự án do Báo điện tử VTC News phối hợp với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) thực hiện, ứng dụng công nghệ VR và AI để tái hiện khoảnh khắc lịch sử đầy chân thực và cảm xúc.

Ngoài ra, khách tham quan sẽ tiếp tục hành trình khám phá và tìm hiểu sâu hơn về ý nghĩa của Ngày Quốc khánh 2/9 cùng lịch sử của Đài Tiếng nói Việt Nam qua Biên tập viên ảo – ứng dụng AI Human được trình chiếu sống động trong Holobox.

Nhân vật ảo này giới thiệu chi tiết các nội dung liên quan đến Ngày Quốc khánh 2/9 và trả lời trực tiếp các câu hỏi về quá trình hình thành, phát triển của VOV qua từng giai đoạn lịch sử.

"Trở về thời khắc thiêng liêng" không chỉ là sản phẩm sáng tạo nội dung gắn kết chặt chẽ giữa lịch sử và công nghệ hiện đại, mà còn là biểu tượng cho sự đổi mới toàn diện của VOV trong hành trình chuyển mình cùng thời đại số. Triển lãm còn góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, hun đúc tinh thần yêu nước, lan tỏa khát vọng hòa bình và niềm tin vào một tương lai phát triển, thịnh vượng của đất nước. Triển lãm mở cửa tự do từ 8h-18h00 ngày 19/8-21/8 tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ và từ ngày 28/8-5/9 tại Trung tâm triển lãm Quốc gia Đông Hội – Đông Anh, Hà Nội.