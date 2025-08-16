Dàn TikToker cùng nhau 'xuyên không' về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945

(VTC News) -

Rảo bước qua năm bậc thang lên sân khấu, TikToker Đặng Thu Hà không giấu được sự xúc động khi lần đầu trải nghiệm thực tế ảo triển lãm Trở về thời khắc thiêng liêng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Một tình nguyện viên tiến đến, hướng dẫn cô đeo kính VR. Khi chương trình bắt đầu, hình ảnh và âm thanh choán hết tâm trí, Thu Hà bất giác nở nụ cười đầy tự hào.

TikToker Đặng Thu Hà.

“Lúc lên sân khấu trải nghiệm, mình hơi run và ngại. Nhưng khi chương trình bắt đầu, cảm giác như được sống trong ngày Quốc khánh 2/9/1945. Nhờ công nghệ 3D, mình thấy được khắp Quảng trường Ba Đình, đứng giữa hàng vạn đồng bào cùng hòa mình trong khoảnh khắc lịch sử”, Thu Hà xúc động chia sẻ.

“Xuyên không” về thời khắc lịch sử

Buổi trải nghiệm sớm triển lãm Trở về thời khắc thiêng liêng tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đã thu hút hơn 100 sinh viên và các KOLs tham dự. Thời gian trải nghiệm không dài, nhưng đủ để để lại những cảm xúc khó quên.

Sau khi tháo kính VR, Thu Hà nghẹn ngào: “Khi Bác Hồ bắt đầu đọc Tuyên ngôn Độc lập, niềm xúc động dâng trào. Đặc biệt, lúc hàng vạn đồng bào cùng hô vang ‘Xin thề’, mình chỉ muốn hô theo”.

TikToker Ngô Đức Duy xúc động khi nghe Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập.

Không chỉ Thu Hà, TikToker Ngô Đức Duy cũng ấn tượng mạnh mẽ: “Khoảnh khắc xúc động nhất là nghe giọng Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập. Toàn bộ hình ảnh được dựng 3D, nhưng giọng đọc là nguyên bản từ tư liệu phát thanh. Khi ngước lên thấy Bác Hồ trên lễ đài, phía trên là Quốc kỳ tung bay, cảm giác ấy thật khó diễn tả”.

Đồng quan điểm, TikToker Đặng Nam Hải Triều chia sẻ: “Đúng như tên gọi, triển lãm khiến mình thực sự ‘trở về thời khắc thiêng liêng’. Giây phút quay lại thời điểm Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập càng thêm ý nghĩa khi kỷ niệm 80 năm Quốc khánh đang cận kề”.

Khi công nghệ thay đổi cách tiếp cận lịch sử

Sự xuất hiện của công nghệ thực tế ảo đã khiến lịch sử trở nên gần gũi và sinh động hơn bao giờ hết. Những trang tư liệu, bức ảnh, thước phim đen trắng nay được “thổi hồn” sống động qua VR, giúp người trẻ cảm nhận lịch sử bằng mắt thấy, tai nghe và cả trái tim.

Đức Duy bày tỏ: “Nhiều bạn trẻ yêu thích lịch sử nhưng thấy sách vở thường khô khan. Trải nghiệm thực tế ảo là cách hấp dẫn để tiếp cận quá khứ. Khi mình tận mắt chứng kiến và trực tiếp sống trong khoảnh khắc ấy, lịch sử hiện lên thật rõ ràng và gần gũi”.

Các bạn trẻ trong buổi trải nghiệm sớm tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Triển lãm Trở về thời khắc thiêng liêng không chỉ tái hiện một ngày trọng đại bằng công nghệ, mà còn tạo cầu nối giữa thế hệ hôm nay và thế hệ đi trước. Tinh thần dân tộc, tình yêu Tổ quốc nhờ đó càng được bồi đắp.

Hải Triều khẳng định: “Ngày nay, giới trẻ có nhiều cách tiếp cận lịch sử qua smartphone, mạng xã hội. Nhưng triển lãm này là trải nghiệm đặc biệt – không chỉ học mà còn sống trong lịch sử. Đây là cách học chân thực, mới mẻ và giàu cảm xúc”.

Những phản hồi tích cực từ hơn 100 sinh viên và KOLs sau buổi thử nghiệm là minh chứng rõ nét cho sức hút của mô hình kết hợp lịch sử và công nghệ. Nó giúp thế hệ trẻ lan tỏa tinh thần yêu nước một cách tự nhiên, mạnh mẽ và rộng rãi hơn.

“Với mình, người trẻ Việt Nam ai cũng có tình yêu quê hương nồng nàn. Triển lãm là dịp để thể hiện tình yêu đó và lan tỏa tới cộng đồng, thậm chí bạn bè quốc tế. Khi triển lãm chính thức mở cửa ngày 19/8, mình chắc chắn sẽ tham dự và rủ thêm nhiều bạn cùng trải nghiệm”, Thu Hà nói đầy hào hứng.

Link đăng ký tham dự triển lãm trong 3 ngày 19, 20, 21/8 tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ: thoikhacthienglieng.vtcnews.vn Triển lãm “Trở về thời khắc thiêng liêng” là hoạt động thiết thực kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 (1945 – 2025), 80 năm thành lập Đài Tiếng nói Việt Nam (7/9/1945 – 7/9/2025). Triển lãm mở cửa tự do từ 8h-18h00 ngày 19/8-21/8 tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia 58 Quán Sứ và từ ngày 28/8-5/9 tại Trung tâm triển lãm Quốc gia Đông Hội – Đông Anh, Hà Nội.