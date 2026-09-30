Thôi việc hơn 6 tháng vẫn bị người công ty cũ gọi điện suốt ngày nhờ hỗ trợ

(VTC News) -

Tôi nghỉ việc ở công ty cũ đã hơn 6 tháng nhưng vẫn phải thường xuyên hỗ trợ. Người gọi không phải sếp cũ hay đồng nghiệp từng làm cùng tôi, mà là những nhân viên mới được tuyển vào chính vị trí tôi từng đảm nhiệm.

Lần đầu, tôi không thấy phiền dù đã bàn giao đầy đủ trước khi rời đi. Tôi thông cảm với họ vì ai mới vào công ty cũng cần thời gian để làm quen, trong khi tôi đã làm vị trí đó vài năm, hiểu quy trình, biết các đầu mối và từng xử lý nhiều tình huống phát sinh nên việc người mới hỏi tôi là điều dễ hiểu.

Vì thế mà tôi nhiệt tình hướng dẫn, gửi lại những tài liệu cần thiết và giải thích những việc mà người mới chưa rõ. Nhưng oái oăm là công ty cũ liên tục thay người ở vị trí đó. Người kế nhiệm tôi vào làm được một thời gian thì nghỉ, công ty tuyển người khác. Người mới đó lại gọi cho tôi, rồi nhanh chóng đến người thứ ba...

Cứ như vậy, hơn nửa năm trôi qua, tôi vẫn phải hỗ trợ công ty cũ. Người thì hỏi quy trình xử lý hồ sơ, người muốn xin lại file cũ, hỏi về đối tác hay khách hàng tôi từng phụ trách, thậm chí có nhân viên mới hỏi cả những việc mà nếu chỉ cần chuyên môn bài bản thì hoàn toàn có thể tự làm.

Nghỉ việc 6 tháng, tôi vẫn phải hỗ trợ công việc cho công ty cũ. (Ảnh minh họa: AI)

Mặc dù rất hiểu cảm giác của một người vừa bước vào vị trí mà người tiền nhiệm đã làm lâu năm, hiểu họ cần thời gian để thích nghi và việc tìm hỏi tôi là cách nhanh nhất, nhưng cứ lặp lại mãi như thế, tôi thấy mệt mỏi. Tôi nhận ra sự vô lý khi những bất cập nảy sinh trong quá trình tuyển dụng và sử dụng lao động của công ty cũ lại trở thành vấn đề của tôi, khiến tôi phải gánh vác.

Tôi gọi điện cho công ty cũ, yêu cầu dừng ngay việc cung cấp số điện thoại của tôi cho nhân viên mới. Tôi nói rõ mình đã bàn giao đầy đủ khi ra đi, và không có nghĩa vụ hướng dẫn người mà họ mới tuyển dụng, rằng tôi đã giúp mấy lần rồi và không muốn tiếp tục. Lần gần nhất nhận cuộc điện thoại nhờ hướng dẫn từ nhân viên mới của công ty cũ, tôi đã từ chối hỗ trợ.

Trò chuyện với bạn bè, người quen mới biết, hóa ra tình huống như của tôi không phải cá biệt.

Tôi nghĩ nên giữ quan hệ tốt với công ty cũ sau khi nghỉ việc, có thể hỗ trợ khi đồng nghiệp cần. Điều này đáng quý và cũng là một phần của cách ứng xử văn minh trong công việc. Tuy nhiên, đề nghị hỗ trợ cũng cần có giới hạn để không trở thành lạm dụng và làm phiền.

Khi một nhân sự nghỉ việc, việc tiếp nhận bàn giao nếu được thực hiện nghiêm túc và có tâm thì gần như sẽ có đủ những thông tin, dữ liệu mà người mới có thể khai thác từ nhân viên tiền nhiệm.

Nếu công ty thực sự cần người cũ tiếp tục hỗ trợ hướng dẫn nhân sự mới không chỉ một lần, hai bên hoàn toàn có thể thỏa thuận rõ ràng về công việc, thời gian và thù lao. Điều không hợp lý là mặc nhiên coi đó là việc mà cựu nhân viên nên tiếp tục đảm nhiệm. Đưa số điện thoại của người cũ cho nhân viên mới để “có gì không biết thì cứ gọi” là cách làm không được văn minh và sòng phẳng. Sự tiện lợi của doanh nghiệp được đổi bằng thời gian của người khác đã không còn liên quan.

Những quy trình quan trọng, hồ sơ, biểu mẫu, cách xử lý các tình huống thường gặp, dữ liệu khách hàng... cần được hệ thống hóa để người tiếp nhận sau có thể tra cứu. Nếu lần nào thay người cũng phải gọi cựu nhân viên để “giải đáp từ xa” thì chứng tỏ hệ thống và quy trình của công ty đang có vấn đề.

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