Thời tiết ngày khai giảng 5/9: Từ Bắc vào Nam sáng không mưa, có nơi nắng nóng

(VTC News) -

Điểm tin thời tiết nổi bật trong ngày khai giảng 5/9/2026

Trong ngày khai giảng năm học mới 5/9, Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Hà Tĩnh nắng nóng cục bộ. Các khu vực khác ở Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, mưa dồn chủ yếu vào chiều và tối.

Cụ thể, Bắc Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trên 35°C, chiều tối và đêm có thể xảy ra mưa rào và dông ở một vài nơi.

Trong ngày khai giảng năm học mới 2026-2027, thời tiết hầu khắp cả nước không mưa trong buổi sáng. (Ảnh minh hoạ)

Thời tiết Trung Bộ trong ngày khai giảng cũng phổ biến ngày nắng, nhiệt độ cao nhất dao động 32-35°C, chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Trong đó, chiều và tối 5/9, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, có nơi mưa to trên 80mm.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng. Chiều và tối, các khu vực này mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ mưa to trên 70mm.

Tại Hà Nội, ban ngày trời nắng ráo, có nơi xảy ra nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi vượt mức 35°C.

Trong mưa dông khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày khai giảng 5/9/2026

TP Hà Nội chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-28°C. Nhiệt độ cao nhất 34-36°C.

Tây Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong đó, khu Tây Bắc mưa rào rải rác và có nơi có dông. Ngày nắng, có nắng nóng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25°C, có nơi dưới 22°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Đông Bắc Bộ chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi. Ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió bắc cấp 2-3. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C, vùng núi có nơi dưới 24°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Thanh Hóa đến Huế mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng, phía Nam chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 32-35°C, có nơi trên 35°C.

Duyên hải Nam Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C.

Cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, có nơi trên 28°C.

Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.Nhiệt độ thấp nhất 25-28°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 34°C.

TP.HCM mưa rào và dông vài nơi, chiều tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27°C. Nhiệt độ cao nhất 32-34°C.