Thời tiết nắng gắt, người dân được hỗ trợ chu đáo tại trải nghiệm 'xuyên không'

Sáng 20/8, hàng nghìn người dân có mặt tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt - Xô (91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội) để xếp hàng check-in tham gia trải nghiệm “Trở về thời khắc thiêng liêng" mặc cho thời tiết nắng nóng.
Ban Tổ chức và lực lượng tình nguyện viên tận tình hỗ trợ tận tình để tất cả người dân có thể trải nghiệm trọn vẹn.
Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Ngô Minh Hiển - Trưởng Ban chỉ đạo chương trình có mặt ở khu vực check-in để hỗ trợ người dân.
Đặc biệt, với các mẹ bầu, người cao tuổi và các em nhỏ, Ban Tổ chức đã chủ động ưu tiên lối đi và hỗ trợ ngay từ vòng check-in. Chị Hồng Nhung đến từ Hoài Đức cùng con trai Bảo Khang - cậu bé có ngày sinh trùng đúng ngày 2/9 – cũng có mặt từ sớm. Chị chia sẻ: “Sinh nhật con trùng ngày Quốc khánh nên tôi muốn cho con trải nghiệm thật đặc biệt. Chúng tôi vượt quãng đường xa để tham dự, vì tôi nghĩ đây không chỉ là kỷ niệm khó quên cho cả gia đình".
Chị Đỗ Thanh Lan đến từ Thanh Trì, hiện đang mang thai ở tháng thứ 8. Dù vậy, chị vẫn cố gắng đến từ sớm xếp hàng để chờ trải nghiệm "trở về thời khắc thiêng liêng".
Ngay lập tức, Ban Tổ chức và các tình nguyện viên đã nhanh chóng ưu tiên, tận tình hỗ trợ mẹ bầu di chuyển bằng xe máy đến khu vực nghỉ ngơi, sắp xếp để chị được tham gia trải nghiệm sớm, đảm bảo sức khỏe và an toàn nhất.
Chị Quỳnh Chi đến từ Hoàn Kiếm được Ban tổ chức hỗ trợ vào trải nghiệm.
Người dân xếp hàng, kiên nhẫn chờ đợi được trải nghiệm.
Các tình nguyện viên tích cực hướng dẫn, phân luồng, phát nước uống, quạt mát, động viên từng người.
Người mẹ bế con nhỏ trên tay, được tình nguyện viên Ban Tổ chức hỗ trợ quạt mát và hướng dẫn làm thủ tục check-in để tham gia trải nghiệm chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng”trong thời tiết nắng gắt.
Tình nguyện viên xách túi, hướng dẫn cụ bà ngoài 70 tuổi đi qua khu vực đông đúc.
Ban Tổ chức cho biết, để đáp ứng lượng khách lớn vượt dự kiến, các nhóm tình nguyện viên đã được huy động tăng cường, liên tục túc trực từ sáng sớm đến tối muộn
Mục tiêu không chỉ đảm bảo an ninh trật tự, mà còn để mọi công dân đều có cơ hội tham gia trải nghiệm một cách an toàn và thoải mái.
