Thời tiết nắng gắt, người dân được hỗ trợ chu đáo tại trải nghiệm 'xuyên không'

Đặc biệt, với các mẹ bầu, người cao tuổi và các em nhỏ, Ban Tổ chức đã chủ động ưu tiên lối đi và hỗ trợ ngay từ vòng check-in. Chị Hồng Nhung đến từ Hoài Đức cùng con trai Bảo Khang - cậu bé có ngày sinh trùng đúng ngày 2/9 – cũng có mặt từ sớm. Chị chia sẻ: “Sinh nhật con trùng ngày Quốc khánh nên tôi muốn cho con trải nghiệm thật đặc biệt. Chúng tôi vượt quãng đường xa để tham dự, vì tôi nghĩ đây không chỉ là kỷ niệm khó quên cho cả gia đình".