'Xuyên không' cùng lòng yêu nước

(VTC News) -

Người ta thường nói: Lịch sử chỉ có thể đọc trong sách, trong những trang giấy đã ngả vàng theo năm tháng, hay trong những thước phim đen trắng run rẩy từng khuôn hình. Nhưng có những khoảnh khắc, lịch sử không chịu đứng yên trên trang giấy.

Lịch sử sống dậy, hừng hực trong tiếng gió, ánh nắng, tiếng tim đập của hàng vạn con người. Nó trở lại, nguyên vẹn và thiêng liêng, để ai cũng có thể chạm vào bằng đôi mắt, lắng nghe bằng đôi tai, run rẩy bằng chính trái tim mình.

Người dân đến trải nghiệm "Trở về thời khắc thiêng liêng" sáng 19/8 tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ.

Lần này, cánh cửa bước vào lịch sử ấy được mở ra bằng công nghệ thực tế ảo. Chỉ một nhịp thở, một bước qua cánh cổng thực tế ảo (VR), bạn sẽ thấy mình không còn ở năm 2025 nữa, mà đã “xuyên không” về mùa thu năm 1945 - khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Đó không chỉ là một chuyến đi ngược thời gian. Đó là một cuộc hành hương của cảm xúc, nơi ngọn lửa yêu nước âm ỉ trong lòng mỗi người bỗng bùng lên mãnh liệt.

Ba Đình - mùa thu năm ấy

Chiều 2/9/1945, trời thu Hà Nội xanh ngắt, nắng vàng như mật trải xuống quảng trường rộng lớn. Hàng vạn con người chen vai sát cánh, từ khắp các nẻo đường, từ đồng bằng đến miền núi, từ thôn quê đến phố thị, đổ về Ba Đình. Họ đứng chật kín, vai kề vai, không ai bảo ai nhưng tất cả cùng hướng mắt về lễ đài.

Có cụ già tóc bạc phơ, run run chống gậy, đôi mắt nhòa lệ. Có những bà mẹ quê, gương mặt sạm nắng, tay nắm chặt tay con nhỏ. Có những em bé được cha bế ngồi trên vai, đôi mắt tròn xoe nhìn lá cờ lớn đang tung bay. Những chàng thanh niên áo vải, mồ hôi chảy ướt trán, nhưng ánh mắt thì rực sáng một niềm tin.

Em bé hào hứng khi được trải nghiệm VR.

Cả dân tộc, từ già đến trẻ, từ nông dân, công nhân, trí thức, đều hội tụ về nơi đây, mang theo một khát vọng duy nhất: Được sống tự do.

Trên cao, lá cờ đỏ sao vàng kiêu hãnh tung bay. Sắc cờ rực rỡ như muốn ôm trọn cả bầu trời mùa thu. Tiếng bước chân, tiếng người gọi nhau, tiếng reo hò rộn rã dần lắng xuống. Một sự im lặng kỳ lạ lan ra, bao trùm cả quảng trường. Không ai bảo ai, nhưng tất cả đều nín thở.

Và rồi, từ trên lễ đài, giọng Bác Hồ cất lên. Trầm ấm, dõng dạc, vang vọng khắp không gian: “Hỡi đồng bào cả nước…”.

Âm thanh ấy xuyên thẳng qua từng trái tim. Cả quảng trường như bùng nổ cảm xúc. Người ta không dám cử động, sợ bỏ lỡ một chữ, một âm.

Khi Bác đọc: “Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng…”, nhiều đôi mắt nhòa lệ. Có người lặng lẽ đưa tay lau nước mắt. Có người siết chặt bàn tay người bên cạnh. Nhiều thanh niên ngẩng cao đầu, môi mím chặt, như đang thề nguyền điều gì lớn lao.

Khoảnh khắc ấy, đất trời như ngừng quay. Một dân tộc, sau bao năm nô lệ, lần đầu tiên đứng lên, tự xưng danh mình trước thế giới: Việt Nam độc lập, tự do.

Cụ bà xúc động khi giọng Bác Hồ vang lên.

Rồi tiếng vỗ tay vang dội như sấm. Tiếng hô “Việt Nam độc lập muôn năm!” dậy lên như sóng biển, cuồn cuộn, dồn dập. Người ta ôm nhau khóc, cười trong nước mắt. Từ giây phút ấy, lịch sử sang trang, và ngọn lửa thiêng yêu nước bùng cháy trong lòng mỗi người dân.

Xuyên không cùng lòng yêu nước

Tám mươi năm đã trôi qua. Những nhân chứng của ngày ấy, người còn người mất. Thế hệ hôm nay không ai có cơ hội tận mắt chứng kiến giây phút lịch sử. Nhưng nhờ công nghệ thực tế ảo, ký ức ấy đã được tái hiện một cách sống động.

Trong căn phòng nhỏ, bạn đeo lên chiếc kính VR. Chỉ một giây sau, ánh sáng bao trùm. Trước mắt bạn là bầu trời xanh, lá cờ đỏ, là quảng trường Ba Đình ken đặc người. Bạn nghe tiếng gió lùa, tiếng hô vang, và rồi giọng Bác Hồ ngân vang, gần đến mức khiến tim bạn thắt lại.

Bạn không còn là người xem. Bạn là một phần của biển người ấy. Khi giọng Bác vang lên: “Hỡi đồng bào cả nước…”, trái tim bạn đập nhanh hơn, đôi mắt bạn nhòa đi. Khi tiếng hô “Việt Nam độc lập muôn năm!” dậy lên, bạn cũng hòa vào, vung tay hô theo, như thể chính mình đang sống trong ngày khai sinh Tổ quốc.

“Trở về thời khắc thiêng liêng” - sự kiện do Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Điện tử VTC News tổ chức không chỉ là ứng dụng công nghệ mới, mà là một cách đánh thức ký ức lịch sử, khơi dậy lòng yêu nước.

Đây không chỉ là tái hiện. Đây là nỗ lực để lịch sử sống lại bằng mọi giác quan. Bạn thấy, nghe, chạm và rung động.

Sự kiện dự kiến đón khoảng 30.000 người đến trải nghiệm trong 2 ngày.

Khi bỏ kính VR ra, cảnh sắc hiện tại trở lại, trở về phố xá hôm nay. Nhưng trong lòng bạn, cảm giác hùng thiêng vẫn còn vang vọng. Bạn vừa được đứng giữa Ba Đình năm ấy, được hòa mình vào giây phút khai sinh dân tộc.

Một lần trải nghiệm thôi, là cả đời mang theo ngọn lửa. Ngọn lửa ấy sẽ nhắc nhở rằng: Yêu nước không phải khẩu hiệu. Yêu nước là niềm tự hào chảy trong máu, là nước mắt rơi khi nghe Tuyên ngôn độc lập, là tiếng tim run rẩy khi thấy lá cờ đỏ sao vàng bay lên.

Đằng sau vài phút VR ấy là hàng tháng trời chuẩn bị công phu.

Từng tia nắng, từng gương mặt, từng chi tiết trang phục… đều được phục dựng sát với tư liệu lịch sử. Các chuyên gia phải căn chỉnh ánh sáng, âm thanh, độ sâu trường ảnh để người xem không bị choáng. Mỗi bản nhạc nền, mỗi tiếng reo hò, tiếng trống, đều được xử lý tỉ mỉ để mang lại cảm giác chân thật nhất.