Giới trẻ xếp hàng dài chờ 'xuyên không' trở về thời khắc thiêng liêng

“Tôi từng học, đọc và xem rất nhiều về sự kiện ngày 2/9/1945 trong sách lịch sử, tivi, báo đài, nhưng đến hôm nay mới thực sự cảm nhận được như mình đang đứng giữa biển người năm ấy qua lăng kính thực tế ảo. Dù phải xếp hàng lâu, tôi vẫn thấy rất đáng giá”, chị Ngô Hương Giang, ở Ninh Bình nói.