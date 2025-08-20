Giới trẻ xếp hàng dài chờ 'xuyên không' trở về thời khắc thiêng liêng

Sáng 20/8, chương trình trải nghiệm “Trở về thời khắc thiêng liêng” bước sang ngày thứ 2 mở cửa tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội).
Từ sáng sớm, từng dòng người đã có mặt, kiên nhẫn xếp hàng để được tham gia hành trình “xuyên không” bằng công nghệ thực tế ảo (VR), trở về khoảnh khắc lịch sử ngày 2/9/1945.
Không khí tại khu vực check-in ở Cung Văn hóa Hữu nghị Việt – Xô (91 Trần Hưng Đạo) từ sáng sớm đã náo nhiệt. Người dân đến từ nhiều địa phương, có người đi theo nhóm bạn trẻ, có gia đình dẫn theo con nhỏ, cũng có cả những cụ già tóc bạc háo hức chờ đợi.
Tất cả cùng chung một mong muốn được chứng kiến thời khắc lịch sử của cả dân tộc tại Quảng trường Ba Đình năm xưa.
Để đảm bảo công tác tổ chức diễn ra trật tự và an toàn, Ban Tổ chức thông báo tiếp nhận 2.500 vị khách đầu tiên có mặt trong buổi sáng nay. Sau khi làm thủ tục check-in, khán giả được hướng dẫn di chuyển tới Trung tâm Phát thanh Quốc gia để chính thức bước vào không gian trải nghiệm.
Việc đăng ký online giúp khán giả rút ngắn thời gian cung cấp thông tin, song Ban Tổ chức nhấn mạnh không có sự phân biệt giữa đăng ký trực tuyến hay tại chỗ - tất cả đều được sắp xếp theo thứ tự lần lượt.
Không chỉ là một chương trình ứng dụng công nghệ thực tế ảo tiên tiến, “Trở về thời khắc thiêng liêng” còn là chuyến hành trình về với cội nguồn lịch sử. Người trải nghiệm sẽ được “đặt chân” vào không gian Quảng trường Ba Đình mùa thu 1945, nơi hàng vạn người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc tụ hội, hướng về lá cờ đỏ sao vàng tung bay và lắng nghe giọng đọc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
“Tôi từng học, đọc và xem rất nhiều về sự kiện ngày 2/9/1945 trong sách lịch sử, tivi, báo đài, nhưng đến hôm nay mới thực sự cảm nhận được như mình đang đứng giữa biển người năm ấy qua lăng kính thực tế ảo. Dù phải xếp hàng lâu, tôi vẫn thấy rất đáng giá”, chị Ngô Hương Giang, ở Ninh Bình nói.
Những âm thanh, hình ảnh được tái hiện sống động bằng công nghệ VR, AR và Holobox giúp người tham gia cảm nhận như đang sống trong chính khoảnh khắc lịch sử.
Sự kiện do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn của công chúng. Nhiều người chia sẻ, họ không chỉ đến để trải nghiệm công nghệ mới, mà còn để sống lại niềm tự hào dân tộc, để hiểu sâu sắc hơn giá trị của độc lập, tự do.
Chương trình mở cửa tự do, tiếp đón công chúng từ 8h đến 21h trong hai ngày 19 và 20/8 tại 58 Quán Sứ. Sau đó, từ ngày 28/8 đến 5/9, không gian trải nghiệm sẽ tiếp tục phục vụ tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Đông Hội (Đông Anh, Hà Nội), hứa hẹn thu hút thêm đông đảo người dân và du khách.
