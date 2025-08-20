Điều chỉnh quy trình đón khách trải nghiệm 'Trở về thời khắc thiêng liêng'

(VTC News) -

Ngày 19/8, chương trình trải nghiệm công nghệ thực tế ảo (VR) Trở về thời khắc thiêng liêng mở cửa tại Trung tâm Phát thanh Quốc gia, 58 Quán Sứ (Hà Nội) thu hút sự quan tâm đặc biệt của đông đảo công chúng.

Hàng ngàn người dân từ nhiều địa phương đã có mặt từ sáng sớm để tham gia hành trình “xuyên không” trở về khoảnh khắc lịch sử 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình.

Trong ngày đầu tiên, do lượng khách tham dự rất đông, Ban tổ chức (BTC) quyết định điều chỉnh lại quy trình đón khách trải nghiệm để đảm bảo an toàn, an ninh trong ngày 20/8.

Ban Tổ chức thông báo điều chỉnh quy trình đón khách nhằm mang đến trải nghiệm trọn vẹn, an toàn và ý nghĩa khi tham gia “Trở về thời khắc thiêng liêng".

Cụ thể: trong ngày 20/8, BTC sẽ tiếp đón 2.500 vị khách đầu tiên có mặt tại địa điểm check-in: Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô (91 Trần Hưng Đạo, Hà Nội). Việc tiếp nhận và sắp xếp sẽ được thực hiện theo thứ tự lần lượt khi check-in. Sau đó, BTC sẽ hướng dẫn di chuyển đến Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ) để tham gia trải nghiệm.

Thời gian mở cửa từ 8h00. Khán giả được khuyến nghị tuân theo hướng dẫn của lực lượng hỗ trợ để hành trình Trở về thời khắc thiêng liêng được diễn ra trọn vẹn, an toàn và đầy ý nghĩa.

Trở về thời khắc thiêng liêng là chương trình ứng dụng công nghệ thực tế ảo (VR) tái hiện ngày 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình – thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

Lần đầu tiên, chỉ cần bước qua cánh cổng công nghệ thực tế ảo, người dân sẽ được xuyên không thời gian, hoà vào dòng người cảm nhận trọn vẹn không khí thiêng liêng náo nức, tự hào, lắng nghe từng lời Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, vung tay hô vang lời thề bảo vệ Tổ quốc.

Trở về thời khắc thiêng liêng không chỉ là sản phẩm sáng tạo nội dung gắn kết chặt chẽ giữa lịch sử và công nghệ hiện đại, mà còn là biểu tượng cho sự đổi mới toàn diện của VOV trong hành trình chuyển mình cùng thời đại số.

Trải nghiệm còn góp phần khơi dậy lòng tự hào dân tộc, hun đúc tinh thần yêu nước, lan tỏa khát vọng hòa bình và niềm tin vào một tương lai phát triển, thịnh vượng của đất nước.