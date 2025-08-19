Tối muộn, dòng người vẫn nối dài chờ trải nghiệm 'Trở về thời khắc thiêng liêng'

Tối 19/8, khu vực trước Trung tâm Phát thanh Quốc gia (58 Quán Sứ, Hà Nội) đông nghịt người. Dòng người nối dài, trật tự và kiên nhẫn chờ đợi để được bước vào trải nghiệm thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng” – chương trình đặc biệt do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp cùng Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (PTIT) thực hiện.
Dù đã về khuya, sức hút của triển lãm vẫn không hề giảm. Từng nhóm gia đình, bạn trẻ, học sinh sinh viên… đều nôn nao mong chờ giây phút được “xuyên không” trở lại Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi ngày 2/9/1945 Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Các khán giả chia sẻ rằng, cảm giác được chứng kiến lại thời khắc trọng đại bằng công nghệ hiện đại khiến họ sẵn sàng chờ đợi hàng giờ đồng hồ.
Em Đào Minh Thư (10 tuổi, ở phố Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội) chia sẻ niềm mong chờ được nghe giọng Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập qua công nghệ VR. Vừa tan học, Thư đã cùng mẹ đến xếp hàng từ 17h và chỉ đến hơn 19h mới được vào khu trải nghiệm. “Con rất muốn được tận mắt thấy cảnh tượng Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, nên dù đứng đợi lâu con không thấy mệt chút nào”, Thư chia sẻ.
"Trải nghiệm VR tái hiện toàn bộ bầu không khí hào hùng của mùa thu cách đây 80 năm, rừng cờ đỏ sao vàng phấp phới, dòng người reo vang trong niềm xúc động, và giọng đọc trầm ấm, thiêng liêng của Bác vang vọng giữa Quảng trường Ba Đình. Khi em bước ra khỏi phòng trải nghiệm, bản thân thấy xúc động vô cùng, đôi mắt rưng rưng và có cảm giác như chính mình vừa được dự lễ Độc lập cùng cha ông", bạn Ngọc Hiền, ở Hải Phòng nói.
Không chỉ dừng ở công nghệ thực tế ảo, triển lãm còn ứng dụng AR, AI và Holobox. Khán giả có thể đặt câu hỏi và được nhân vật ảo AI Human trả lời về sự kiện 2/9/1945 cũng như chặng đường 80 năm phát triển của VOV. Cách kết hợp này vừa mang tính hiện đại, vừa tăng tính tương tác, khiến lịch sử trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn.
Ban Tổ chức bố trí thời gian đón khách từ 7h đến 21h trong hai ngày 19–20/8 để phục vụ tối đa nhu cầu tham quan. Ngay trong ngày đầu, hàng nghìn lượt người kiên nhẫn xếp hàng đến tận tối muộn đã cho thấy sức hút, sự lan tỏa mạnh mẽ của sự kiện.
"Trở về thời khắc thiêng liêng” không chỉ là một hoạt động trong chuỗi kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và thành lập VOV.
Đây còn là minh chứng cho nỗ lực đưa lịch sử đến gần công chúng thông qua ngôn ngữ công nghệ, để những trang sử vàng không bị lùi xa mà luôn sống động trong trái tim mỗi người Việt Nam.
