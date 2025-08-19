Tối muộn, dòng người vẫn nối dài chờ trải nghiệm 'Trở về thời khắc thiêng liêng'

"Trải nghiệm VR tái hiện toàn bộ bầu không khí hào hùng của mùa thu cách đây 80 năm, rừng cờ đỏ sao vàng phấp phới, dòng người reo vang trong niềm xúc động, và giọng đọc trầm ấm, thiêng liêng của Bác vang vọng giữa Quảng trường Ba Đình. Khi em bước ra khỏi phòng trải nghiệm, bản thân thấy xúc động vô cùng, đôi mắt rưng rưng và có cảm giác như chính mình vừa được dự lễ Độc lập cùng cha ông", bạn Ngọc Hiền, ở Hải Phòng nói.