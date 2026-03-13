Theo chân CSGT đường thủy phát thẻ cử tri ở xóm chài ven sông Hồng

Trang chủ
Hướng dẫn chi tiết bầu Đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.
Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Nội tăng cường bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến đường thủy, đồng thời phối hợp chính quyền cơ sở hỗ trợ công tác chuẩn bị bầu cử cho người dân tại các xóm chài ven sông.
Do địa bàn sông nước và đặc tính làm ăn của người dân, nhiều hộ vẫn sống trên các nhà nổi, bè cá.
Ngày 13/3, tại khu vực xóm chài bến đò Văn Đức, xã Bát Tràng, Đội Cảnh sát đường thủy số 2 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) phối hợp với tổ bầu cử và chính quyền địa phương hỗ trợ phương tiện, bảo đảm an toàn để các tổ công tác đến từng hộ dân phát thẻ cử tri, hướng dẫn người dân kiểm tra thông tin trong danh sách cử tri.
Xóm chài bến đò Văn Đức hiện có 35 hộ dân với 104 nhân khẩu, chủ yếu sinh sống bằng nghề chài lưới, vận chuyển và dịch vụ đò ngang. Do đặc thù sinh sống trên sông nước, nhiều hộ dân thường xuyên di chuyển theo con nước hoặc công việc mưu sinh nên việc tiếp cận từng hộ để phát thẻ cử tri và tuyên truyền về bầu cử gặp không ít khó khăn.
Ông Nguyễn Đức Hùng, Tổ trưởng tổ dân phố khu vực bến đò Văn Đức cho biết địa bàn sông nước rộng, người dân sinh sống rải rác trên các nhà nổi, bè cá. "Nhờ sự hỗ trợ phương tiện và bảo đảm an toàn trên tuyến sông của lực lượng Cảnh sát đường thủy, cán bộ cơ sở có thể tiếp cận từng hộ thuận lợi hơn, qua đó triển khai việc phát thẻ cử tri và tuyên truyền về bầu cử đúng tiến độ", ông Hùng chia sẻ.
Các tổ trưởng tổ dân phố, cán bộ cơ sở cùng lực lượng CSGT đến từng hộ dân phát thẻ cử tri, phục vụ công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031. Trong quá trình này, cán bộ địa phương cũng hướng dẫn người dân về thời gian, địa điểm bỏ phiếu, đồng thời giải đáp một số thắc mắc liên quan đến danh sách người ứng cử.
Trung tá Trần Văn Công, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 2 cho biết, đơn vị đã chủ động bố trí lực lượng, phương tiện tuần tra, kiểm soát, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ các tổ bầu cử tiếp cận các khu vực xóm chài, bến đò - nơi người dân sinh sống rải rác trên sông.
“Trong giai đoạn có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng này, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng Công an nói chung và lực lượng Cảnh sát đường thủy nói riêng không chỉ là giữ vững an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên các tuyến sông mà còn phải chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để phát sinh tình huống phức tạp, bị động, bất ngờ. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tích cực phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ công tác tuyên truyền, tạo điều kiện để người dân sinh sống trên sông được tiếp cận đầy đủ thông tin, không ai bỏ lỡ ngày hội bầu cử của toàn dân”, Trung tá Trần Văn Công nhấn mạnh.
Với sự phối hợp của chính quyền địa phương và lực lượng Cảnh sát đường thủy, công tác chuẩn bị bầu cử tại các khu vực ven sông đang được triển khai, bảo đảm người dân sinh sống trên các nhà nổi, bè cá cũng được phát thẻ cử tri và nắm thông tin về ngày bỏ phiếu.
