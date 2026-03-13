Theo chân CSGT đường thủy phát thẻ cử tri ở xóm chài ven sông Hồng

“Trong giai đoạn có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng này, yêu cầu đặt ra đối với lực lượng Công an nói chung và lực lượng Cảnh sát đường thủy nói riêng không chỉ là giữ vững an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên các tuyến sông mà còn phải chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để phát sinh tình huống phức tạp, bị động, bất ngờ. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tích cực phối hợp với chính quyền địa phương hỗ trợ công tác tuyên truyền, tạo điều kiện để người dân sinh sống trên sông được tiếp cận đầy đủ thông tin, không ai bỏ lỡ ngày hội bầu cử của toàn dân”, Trung tá Trần Văn Công nhấn mạnh.