Làm việc ngày đêm in thẻ cử tri cho gần 20.000 người ở xã có gần 90% giáo dân

(VTC News) -

Hướng dẫn chi tiết bầu Đại biểu Quốc hội khoá XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng bào Công giáo luôn là một bộ phận quan trọng, đồng hành cùng đất nước trong các phong trào thi đua yêu nước và các sự kiện chính trị lớn. Tinh thần ấy cũng được thể hiện rõ trong kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, khi đông đảo giáo dân trên khắp cả nước tích cực hưởng ứng, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, thể hiện niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Tại xã Nghĩa Sơn (tỉnh Ninh Bình), địa phương có đông đồng bào Công giáo sinh sống, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đang được triển khai khẩn trương. Tại các nhà văn hóa thôn, xóm, nơi đặt các điểm bỏ phiếu, danh sách ứng cử viên đã được niêm yết, cờ hoa và pano tuyên truyền được trang trí trang trọng, tạo nên không khí sôi nổi hướng tới ngày hội lớn của toàn dân.

Xã có 21 nhà thờ

Theo Đại úy Phạm Văn Linh, Phó trưởng Công an xã Nghĩa Sơn, địa bàn xã hiện có khoảng 28.600 nhân khẩu, trong đó 87,5% là đồng bào Công giáo. Đây là một trong những địa phương có tỷ lệ người Công giáo cao trong cả nước.

Trên địa bàn xã có 13 xóm với 100% người dân theo đạo Công giáo như Tâm Lương, Đồng Lực, Nguyên Lực, Đồng Nhân, Đồng Tâm… cùng với 21 nhà thờ đang sinh hoạt tôn giáo.

Lực lượng công an xã Nghĩa Sơn trao đổi với chức sắc và giáo dân về công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia bầu cử. (Ảnh: Minh Quang)

Với đặc thù đông đồng bào Công giáo sinh sống, công tác tuyên truyền, vận động cử tri tham gia bầu cử được chính quyền địa phương phối hợp chặt chẽ với các chức sắc, chức việc và các hội đoàn trong giáo xứ. Thông qua các buổi sinh hoạt cộng đồng, gặp gỡ tại nhà thờ và các tổ chức đoàn thể, thông tin về ngày bầu cử được phổ biến rộng rãi để giáo dân nắm bắt và tích cực hưởng ứng.

Trong kỳ bầu cử lần này, toàn xã có khoảng 19.900 cử tri tham gia bỏ phiếu. Là địa phương có truyền thống làm nghề đi biển, nhiều người dân thường xuyên vươn khơi dài ngày. Vì vậy, chính quyền địa phương cũng chủ động thông báo, vận động để bà con sắp xếp thời gian trở về tham gia bầu cử, bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của công dân.

"Thời gian qua, lực lượng Công an xã Nghĩa Sơn phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, đặc biệt là bộ phận văn hóa - thông tin của xã để rà soát, cập nhật danh sách cử tri trên hệ thống dữ liệu dân cư. Việc đối chiếu, xác minh thông tin được thực hiện cẩn trọng nhằm bảo đảm chính xác, tránh sai sót.

Ủy ban bầu cử xã giao cho công an xã nhiệm vụ in thẻ cử tri. Với khối lượng công việc lớn, toàn bộ cán bộ chiến sĩ đã ứng trực làm việc cả ngày lẫn đêm và hoàn thành việc in thẻ cử tri chỉ trong 4,5 ngày”, Đại úy Linh cho biết.

Đại úy Phạm Văn Linh, Phó Trưởng Công an xã Nghĩa Sơn. (Ảnh: Minh Quang)

Đến ngày 28/2, toàn bộ thẻ cử tri đã được in xong, kịp thời phục vụ công tác chuẩn bị bầu cử tại địa phương.

Theo kế hoạch, xã Nghĩa Sơn có 7 tổ bầu cử với 14 điểm bỏ phiếu đặt tại các nhà văn hóa. Trung bình mỗi điểm bỏ phiếu phục vụ cử tri của khoảng 2 xóm.

Từ nhà thờ lan tỏa tinh thần bầu cử

Theo Đại úy Phạm Văn Linh, Phó trưởng Công an xã Nghĩa Sơn, lực lượng công an đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã tổ chức các buổi gặp gỡ, trao đổi với các linh mục và chức sắc tôn giáo trên địa bàn nhằm tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của kỳ bầu cử, qua đó vận động giáo dân tích cực tham gia ngày hội của toàn dân.

Thông qua các buổi trao đổi, nhiều linh mục đã tích cực vận động giáo dân tham gia ngày hội của toàn dân, góp phần lan tỏa thông tin và tạo sự đồng thuận trong cộng đồng.

Tham gia tích cực trong việc trao đổi, phối hợp với chính quyền địa phương để tuyên truyền về kỳ bầu cử, linh mục Đa Minh Phạm Văn Dược cho biết thời gian gần đây các giáo dân trên địa bàn ngày càng quan tâm hơn đến sự kiện chính trị quan trọng này.

“Chúng tôi mong rằng những người được cử tri lựa chọn sẽ là những đại biểu có trách nhiệm với quê hương, đất nước, biết lắng nghe và phục vụ Nhân dân”, linh mục Đa Minh Phạm Văn Dược chia sẻ.

Từ sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và các chức sắc tôn giáo trong công tác tuyên truyền bầu cử, tinh thần hưởng ứng của người dân trên địa bàn xã Nghĩa Sơn ngày càng lan tỏa. Nhiều cử tri bày tỏ sự quan tâm và kỳ vọng vào ngày hội lớn của toàn dân.

Công an xã Nghĩa Sơn gặp gỡ, tuyên truyền tới giáo dân tại khu vực nhà thờ về việc tham gia bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. (Ảnh: Minh Quang)

Anh Phạm Văn Hiếu (27 tuổi), giáo dân sinh sống tại xã Nghĩa Sơn, cho biết những ngày qua bà con trong xã thường xuyên theo dõi thông tin về kỳ bầu cử, đồng thời tới các nhà văn hóa thôn để xem danh sách ứng cử viên được niêm yết.

“Chúng tôi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước. Bầu cử là dịp để mỗi công dân thực hiện quyền của mình, lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân”, anh Hiếu chia sẻ.

Theo anh Hiếu, trong danh sách ứng cử viên cũng có những người là đồng bào Công giáo, điều đó khiến nhiều người dân cảm thấy gần gũi và tin tưởng hơn.

“Bà con giáo dân trong xã luôn ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước. Mỗi người đều cố gắng lao động, sản xuất, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Kỳ bầu cử cũng là dịp để thể hiện tinh thần đoàn kết, chung tay vì sự phát triển của quê hương và đất nước”, anh Hiếu nói.

Để đảm bảo cho kỳ bầu cử diễn ra thuận lợi, công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho ngày bầu cử cũng được lực lượng chức năng trên địa bàn triển khai chặt chẽ.

Theo đó, vào các ngày 14, 15 và 16/3, các tổ công tác từ 6 - 8 cán bộ công an, cùng lực lượng an ninh trật tự cơ sở sẽ thường xuyên tuần tra trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh, bảo vệ tuyệt đối an toàn các điểm bỏ phiếu. Ngoài ra, Công an tỉnh Ninh Bình cũng dự kiến tăng cường cán bộ, chiến sĩ để hỗ trợ lực lượng công an xã thực hiện nhiệm vụ.

Trong không khí phấn khởi tại xã Nghĩa Sơn, từ chính quyền, lực lượng chức năng, các chức sắc tôn giáo đến người dân đều thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự đồng thuận cao. Tất cả đang hướng tới ngày bầu cử với niềm tin và kỳ vọng, để ngày hội lớn thực sự trở thành dịp phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm công dân và khát vọng xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.