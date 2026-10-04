Thể thao Việt Nam không đạt mục tiêu HCV, xếp thứ 5 Đông Nam Á

(VTC News) -

Ngày 3/10, đoàn thể thao Việt Nam hoàn tất các nội dung thi đấu tại ASIAD 2026 với tấm huy chương vàng ở môn cầu mây. Đây cũng là tấm huy chương cuối cùng của Việt Nam ở ASIAD 2026.

Đoàn thể thao Việt Nam có được 3 HCV, 3 HCB và 19 HCĐ, tạm xếp thứ 19 trên bảng xếp hạng. Vị trí trên bảng tổng sắp có thể thay đổi khi môn đua ngựa còn diễn ra với sự tham dự của các vận động viên Ả Rập Xê Út, Jordan (các đoàn xếp ngay sau Việt Nam), cũng như một số vận động viên Đông Nam Á khác.

Cầu mây nữ trở thành cứu cánh cho thể Việt Nam tại ASIAD 2026.

Tuy nhiên, vị trí xếp thứ 5 Đông Nam Á của Việt Nam chắc chắn không bị xô đổ khi Singapore đã kết thúc các nội dung. Thái Lan dẫn đầu khu vực với 18 HCV, 13 HCB, 21 HCĐ. Malaysia xếp thứ có 9 HCV, 7 HCB và 16 HCĐ. Indonesia có 5 HCV, 11 HCB và 23 HCĐ. Ngay phía sau là Philippines 4 HCV, 9 HCB và 16 HCĐ.

Indonesia, Philippines và Malaysia là những người cuối cùng tại Đông Nam Á thi đấu ASIAD 2026.

Thể thao Việt Nam trải qua kỳ ASIAD 2026 không như ý, mục tiêu đặt ra trước giờ lên đường là 4 HCV không hoàn thành. Thực tế, các môn thi đấu được kì vọng nhất, đặc biệt là bắn súng thất bại hoàn toàn với chỉ một tấm HCĐ. Mỏ vàng của thể thao Việt Nam vẫn là cầu mây với 2 tấm huy chương vàng. Karate góp thêm một tấm HCV khác ở nội dung kata đồng đội nữ.

Thành tích của đoàn có phần sa sút so với ASIAD 2023 khi chúng ta giành 4 HCV, 5 HCB và 19 HCĐ. 8 năm trước, thể thao Việt Nam có 4 HCV nhưng giành đến 16 HCB và đây vẫn là kỉ lục về thành tích ở một kì ASIAD. Ngược về năm 2014, Việt Nam giành 1 HCV, 10 HCB và 25 HCĐ.

Về xu thế so với 3 kì ASIAD gần nhất, thành tích của thể thao Việt Nam có phần đi xuống vì nhiều yếu tố khác nhau.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 2026 - ông Nguyễn Hồng Minh thẳng thắn cho biết thành tích có phần lép vế so với nhiều quốc gia Đông Nam Á khác. Nguyên nhân đến từ kinh phí đầu tư còn hạn chế, định hướng đầu tư dàn trải, thành tích SEA Games rất cao nhưng ra châu lục và thế giới lại khiêm tốn.

ASIAD 2030 sẽ diễn ra tại Doha (Qatar) và thật khó để kỳ vọng vào một màn bứt phá ngoạn mục của thể thao Việt Nam. 4 năm là quãng thời gian không đủ dài để một nền thể thao có thể thay đổi cả về lượng và chất.