Thầy dạy lái xe tử vong trên xe tập lái: Vợ nạn nhân được bố trí công việc

(VTC News) -

Liên quan đến vụ tai nạn khiến thầy giáo dạy lái tử vong ở Đắk Lắk, ngày 18/9, ông Lê Quốc Việt, Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp đào tạo lái xe Nam Việt (xã Pơng Drang, tỉnh Đắk Lắk), cho biết đơn vị đang báo cáo cơ quan chức năng những nội dung liên quan đến hoạt động đào tạo lái xe.

Nạn nhân là thầy P.T.T. (33 tuổi, trú xã Ea Kly, tỉnh Đắk Lắk), mới công tác tại trung tâm khoảng 3 tháng. Theo ông Việt, trong thời gian làm việc, thầy T. được đánh giá là người nhiệt huyết, trách nhiệm với công việc.

Đầu xe tập lái vỡ nát sau tai nạn.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo trung tâm được biết thầy T. có vợ và 2 con nhỏ. Người vợ hiện chưa có công việc ổn định.

“Anh T. ra đi để lại vợ cùng 2 con nhỏ. Người vợ của anh T. chưa có công việc ổn định nên tôi đã ngỏ lời mời người này về làm việc tại trung tâm để có thêm thu nhập, trang trải cuộc sống gia đình”, ông Việt chia sẻ.

Trước đó, sáng 17/9, học viên B.C.H. (18 tuổi, trú xã Ea Knốp, tỉnh Đắk Lắk) lái ô tô tập lái biển kiểm soát 47C-348.xx của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp đào tạo lái xe Nam Việt. Thầy T. ngồi bên cạnh để hướng dẫn.

Khi đến Km11+700 đường tránh Đông Buôn Ma Thuột, đoạn qua buôn Ta Ra, xã Ea Knuếc, xe tập lái tông vào phía sau xe tải biển kiểm soát 79H-129.xx đang đỗ cùng chiều phía trước.

Cú tông mạnh khiến thầy T. tử vong tại chỗ và mắc kẹt trong cabin. Người dân sau đó hỗ trợ đưa nạn nhân ra ngoài.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, cơ quan công an xác định nguyên nhân vụ tai nạn do học viên H. điều khiển xe tập lái nhưng không chú ý quan sát, dẫn đến va chạm với xe tải.

Ông Việt cho biết học viên H. đang học lái xe hạng C1 và gần hoàn thành khóa đào tạo. Theo chương trình, học viên lái xe hạng C1 phải thực hiện DAT (thiết bị giám sát thời gian và quãng đường) tối thiểu 825km trên đường giao thông thực tế.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp đào tạo lái xe Nam Việt được đào tạo lái xe từ năm 2022 và đến tháng 6/2026 được cấp giấy phép sát hạch lái xe. “Nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn, cơ quan công an sẽ thông tin”, ông Việt nói.