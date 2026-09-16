Khởi tố vụ án tai nạn liên hoàn làm tài xế xe công nghệ tử vong ở Đồng Nai

(VTC News) -

Chiều 16/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai thông tin, đơn vị đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo Điều 260 Bộ luật Hình sự, để điều tra vụ tai nạn giao thông làm tài xế xe công nghệ tử vong tại chỗ và một người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn làm 1 người tử vong. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Trước đó, khoảng 16h ngày 9/9, tại khu vực đường Đặng Văn Trơn, khu phố Hiệp Hòa, phường Trấn Biên xảy ra va chạm giữa ô tô bán tải BKS 60C-233.44 do ông L.H. (65 tuổi, trú phường Trấn Biên) cầm lái và ô tô 16 chỗ biển số 60H-192.80 do ông L.V.T. (70 tuổi, ngụ phường Phước Tân) điều khiển.

Sau cú va chạm, ô tô bán tải tiếp tục tông vào taxi BKS 60H-153.42 do ông T.M.T. (39 tuổi) cầm lái; xe máy BKS 60F1-646.61 do anh P.K.B. (36 tuổi, ngụ phường Trấn Biên) điều khiển và xe máy BKS 60F2-917.94 do chị H.N.T. (35 tuổi, ngụ phường Trấn Biên) chạy theo chiều ngược lại.

Vụ va chạm khiến anh P.K.B. tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là người chạy xe công nghệ.

Chị H.N.T. bị thương và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cấp cứu. Qua xác minh ban đầu, chị T. bị xây xát ngoài da, chưa phát hiện bất thường.

Các phương tiện liên quan trong vụ tai nạn bị hư hỏng, thiệt hại tài sản khoảng 70 triệu đồng.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Giám đốc Công an TP Đồng Nai chỉ đạo Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra chủ trì, phối hợp với Viện Kiểm sát khu vực 1 - Đồng Nai, Công an phường Trấn Biên, Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông và Trung tâm Pháp y Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm phương tiện, khám nghiệm tử thi và thực hiện các biện pháp điều tra.

Cơ quan công an đồng thời chỉ đạo Phòng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông trên tuyến Đặng Văn Trơn và địa bàn phường Trấn Biên; chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, hạn chế xảy ra các vụ tai nạn tương tự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, làm rõ vụ án, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.