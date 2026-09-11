Thành ủy TP.HCM thống nhất giữ nguyên 168 xã, phường, đặc khu

(VTC News) -

Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM ban hành ngày 11/9 về phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn, thống nhất chưa cho chủ trương sắp xếp; giữ nguyên 168 phường, xã, đặc khu trong thời điểm hiện nay.

TP.HCM tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp xã; rà soát, hoàn thiện mối quan hệ công tác và phối hợp giữa các cơ quan Trung ương, TP.HCM, cấp xã, bảo đảm phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, trách nhiệm. Thành phố đề cao tính chủ động, tự chủ và trách nhiệm của cấp xã.

Thành ủy TP.HCM thống nhất chưa có chủ trương sắp xếp, giữ nguyên 168 xã phường đặc khu như hiện tại.

Song song đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM yêu cầu tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn. Đồng thời vận dụng, cụ thể hóa các chủ trương, quy định của Trung ương và Luật Phát triển đô thị, phấn đấu đến cuối năm 2026, Thành phố cơ bản giải quyết được những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở thuộc thẩm quyền.

Sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu tháng 7/2026, TP.HCM có 168 xã. phường, đặc khu. Theo UBND TP.HCM, Thành phố là đơn vị hành chính loại đặc biệt, với quy mô dân số hơn 16 triệu người, diện tích tự nhiên 6.772,65 km². Đây là địa phương có số lượng đơn vị hành chính cấp xã cao nhất cả nước.

Sau 1 năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, hoạt động tại các phường, xã, đặc khu cơ bản ổn định, liên tục và thông suốt; chưa ghi nhận bất hợp lý đáng kể trong quá trình vận hành.

Theo phân loại theo quy định tại Nghị định số 307/2025/NĐ-CP của Chính phủ, TP.HCM có 153 đơn vị hành chính cấp xã loại I và 15 đơn vị hành chính cấp xã loại II.

Chiếu theo Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, TP.HCM có 114/168 phường, xã đảm bảo đạt tiêu chuẩn diện tích tự nhiên và quy mô dân số.

Có 54/168 phường, xã, đặc khu chưa đảm bảo về tiêu chuẩn diện tích tự nhiên hoặc quy mô dân số, trong đó có nhiều địa bàn đặc thù. Đồng thời một số xã đã được HĐND TP.HCM thông qua Nghị quyết thành lập phường.

UBND TP.HCM cho rằng việc tiếp tục giữ nguyên hiện trạng trong giai đoạn trước mắt là cần thiết, để ổn định tổ chức bộ máy, quản lý tài sản công và tổ chức tài chính - kế toán, hệ thống thông tin và dữ liệu tài chính - ngân sách; tập trung thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2026, trọng tâm là tập trung vào mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 10%.

Việc tránh xáo trộn cũng sẽ không làm gián đoạn đến quá trình triển khai các dự án (thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, cấp phép xây dựng...); bảo đảm tính liên tục trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý nhà nước trong quá trình triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các định hướng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng thời không gây xáo trộn, làm ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Trước đó, tại Tờ trình về kết quả thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM trong việc tiếp tục nghiên cứu phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, UBND TP.HCM cho biết qua tổng hợp báo cáo, tự rà soát của 168 phường, xã, đặc khu, có 165 địa phương đề xuất giữ nguyên hiện trạng.

Ba địa phương đề xuất phương án sắp xếp, gồm phường Khánh Hội, phường Xóm Chiếu (thuộc Quận 4 cũ) và xã Long Sơn (Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).