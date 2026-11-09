Thái Nguyên: 60 ngày đêm tăng tốc, quyết tâm hoàn thành mục tiêu năm 2026

(VTC News) -

Đợt thi đua cao điểm “60 ngày đêm tăng tốc - bứt phá - về đích” được triển khai từ ngày 1/11 đến hết ngày 31/12/2026, nhằm tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, tạo chuyển biến rõ nét trong những tháng cuối năm.

Trong lĩnh vực kinh tế, các sở, ngành, địa phương tập trung thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trên tất cả các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, xuất khẩu và tiêu dùng.

Tỉnh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 đạt 11%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng từ 14,5% trở lên; xuất khẩu hàng hóa tăng từ 12% trở lên. Việc đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình hoạt động và triển khai dự án được xác định là một trong những giải pháp quan trọng.

Đối với đầu tư công, tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và địa phương rà soát cụ thể tiến độ từng dự án, từng gói thầu, xác định rõ các khâu có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Các công trình dự án đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Những vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng, nguồn vật liệu, nghiệm thu và thanh toán cần được tập trung xử lý. Mục tiêu đặt ra là giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; đồng thời, người đứng đầu phải chịu trách nhiệm đối với những phần việc chậm tiến độ do nguyên nhân chủ quan.

Công tác quản lý thu ngân sách cũng được đẩy mạnh thông qua việc chống thất thu, thu hồi nợ đọng, khai thác các nguồn thu còn dư địa, nhất là các khoản thu từ đất đai. Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí, rà soát và khai thác hiệu quả tài sản công, cơ sở nhà đất dôi dư sau sắp xếp, góp phần bổ sung nguồn lực cho phát triển.

Trong cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tỉnh yêu cầu tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc về quy hoạch, đất đai, xây dựng, môi trường và thủ tục hành chính.

Song song với nhiệm vụ phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm. Tỉnh tập trung tổ chức tốt các sự kiện lớn, thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có công, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, lao động và việc làm.

Tỉnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đúng và trước hạn.

Đối với hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Trong đó, chú trọng giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính đúng và trước hạn; tăng cường số hóa, kết nối, khai thác dữ liệu, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Một yêu cầu quan trọng trong đợt thi đua là các cơ quan, đơn vị, địa phương phải rà soát toàn bộ nhiệm vụ được Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và lãnh đạo UBND tỉnh giao. Những nhiệm vụ chậm tiến độ, các đề án, văn bản, hồ sơ còn tồn đọng phải được tập trung xử lý; nhiệm vụ đủ điều kiện hoàn thành trong năm phải hoàn thành ngay trong năm 2026.

Với phương châm “60 ngày đêm - Quyết liệt từng ngày - Tăng tốc từng việc - Về đích cao nhất” và yêu cầu “Không chờ đợi - Không né tránh - Không đùn đẩy - Không để chậm việc”, đợt thi đua cao điểm là dịp để các cấp, ngành, địa phương tập trung nguồn lực, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.