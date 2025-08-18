Tây Ninh dồn lực cho an sinh xã hội: Đổi thay rõ nét ở từng khu phố

(VTC News) -

Gia đình bà Nguyễn Thị Khuê ở ấp 2, xã Bình Thành từng chật vật mưu sinh chỉ với hai chiếc máy may cũ kỹ. Tháng 3/2025, khi được hỗ trợ thêm một máy mới căn nhà nhỏ của bà lại rộn ràng tiếng máy may, đơn hàng nhiều hơn, thu nhập khá hơn, cuộc sống cũng dần ổn định.

“Có được máy rồi, đơn hàng nhiều hơn, cuộc sống ổn định hơn. Chúng tôi thực sự biết ơn”, bà Khuê chia sẻ.

Câu chuyện của bà Khuê chỉ là một lát cắt nhỏ trong bức tranh rộng lớn mà Tây Ninh đang nỗ lực vẽ nên về một tỉnh biên giới không chỉ vươn mình mạnh mẽ về kinh tế mà còn dành nhiều tâm sức cho công tác an sinh xã hội, đưa sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đến tận từng hộ dân, từng gia đình.

Những “điểm sáng” từ vùng khó khăn

Nếu vài năm trước, khu phố 2, phường Tân Ninh vẫn còn ngổn ngang với hàng chục hộ nghèo, nay nơi đây đã đổi khác từng ngày.

Trưởng khu phố Ên Ha Sina - người gắn bó gần chục năm với bà con đồng bào Chăm tự hào: “Chỉ riêng trong khu phố đã có 5 hộ thoát nghèo, 44 căn nhà được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa. Trẻ con giờ được đi học đầy đủ, có em học đại học, đi làm ổn định. Cuộc sống đổi thay nhiều lắm”.

Từng là khu vực khó khăn nhất của phường Tân Ninh, khu phố 2 nay đã dần khoác lên mình màu áo mới. (Ảnh: Trần Trung)

Điều đáng mừng hơn cả là sự thay đổi không chỉ ở căn nhà kiên cố hay những vật dụng sinh hoạt, mà còn ở cách người dân nghĩ về tương lai. Từ chỗ chỉ quen sống bằng nghề làm thuê, nay bà con mạnh dạn vay vốn, đầu tư máy móc, học nghề, hướng đến cuộc sống ổn định, bền vững.

Tân Ninh - đơn vị hành chính mới sau sáp nhập các phường 1, 2, 3, 4 và một phần xã Thái Bình - hiện có gần 90.000 dân, trở thành địa phương có quy mô dân số lớn nhất tỉnh. Chỉ trong thời gian ngắn, bộ máy đã đi vào hoạt động ổn định, triển khai đồng bộ các chương trình giảm nghèo và an sinh.

Đáng chú ý, toàn phường hiện không còn hộ nghèo theo chuẩn Trung ương. Tuy nhiên, vẫn còn 28 hộ cận nghèo theo chuẩn đa chiều và 56 hộ nghèo theo chuẩn riêng của tỉnh. Chính sự “khắt khe” trong cách đánh giá này đã giúp chính quyền nhận diện rõ hơn những gia đình vẫn đang thực sự khó khăn, từ đó tránh tình trạng “thoát nghèo trên giấy”.

Bà Nguyễn Thị Thiên Hương, Phó Chủ tịch phường Tân Ninh nhấn mạnh: “Duy trì song song hai hệ chuẩn - vừa chuẩn Trung ương, vừa chuẩn của tỉnh - là cách làm hiệu quả. Nhờ vậy, chúng tôi không bỏ sót những trường hợp vẫn còn chật vật mưu sinh, để mỗi chính sách hỗ trợ thực sự đến đúng đối tượng”.

Từ chính sách đến hành động cụ thể

Không chỉ dừng lại ở việc cấp nhà, hỗ trợ máy móc hay cho vay vốn, Tây Ninh còn chú trọng đến những yếu tố căn bản cho sự phát triển lâu dài. Người dân được tiếp cận y tế thuận lợi hơn thông qua bảo hiểm y tế toàn dân, được hỗ trợ pháp lý, làm giấy tờ tùy thân, tạo điều kiện để hưởng các chính sách khác.

Chính quyền tỉnh Tây Ninh thăm hỏi các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Thanh Phong)

Công tác giáo dục cũng được quan tâm đặc biệt. Ở những vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, trẻ em được cấp học bổng, hỗ trợ sách vở, miễn giảm học phí, khuyến khích các em tiếp tục con đường học tập. Nhiều em đã trưởng thành, có việc làm ổn định, trở thành cầu nối lan tỏa ý chí vươn lên của gia đình và cộng đồng.

Trong lĩnh vực nhà ở, chỉ tính riêng giai đoạn 2021 - 2025, toàn tỉnh đã huy động hàng trăm tỷ đồng từ ngân sách và xã hội hóa để xây mới, sửa chữa hàng nghìn căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách. Những ngôi nhà mới kiên cố không chỉ che mưa nắng, mà còn là niềm tin để người dân yên tâm gắn bó, dựng xây cuộc sống.

UBND tỉnh Tây Ninh xác định rõ: giảm nghèo bền vững không chỉ là nhiệm vụ kinh tế - xã hội, mà còn là trách nhiệm chính trị. Mới đây, tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu các địa phương rà soát, đánh giá hiện trạng giảm nghèo, làm cơ sở xây dựng kế hoạch giai đoạn 2026 - 2030 và định hướng đến năm 2035.

UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công và vốn sự nghiệp cho chương trình giảm nghèo trong năm 2025; Khẩn trương đăng ký nhu cầu vốn cho các dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững; Đề xuất kịp thời các khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ; Xác định rõ giải pháp trọng tâm cho từng xã, phường, bảo đảm nguyên tắc “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tây Ninh cũng gắn nhiệm vụ giảm nghèo với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội khác, đặc biệt là phát triển công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch. Đây là cách tạo việc làm bền vững, giúp người dân không chỉ thoát nghèo mà còn vươn lên khá giả.

Tây Ninh tăng tốc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững thời gian tới. (Ảnh: Thanh Bạch)

Từ câu chuyện của bà Khuê với chiếc máy may, hay niềm vui của bà con Chăm ở khu phố 2, có thể thấy rõ rằng chính sách chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi được “thổi hồn” vào đời sống thực tiễn. Sự đồng hành của chính quyền, cộng với quyết tâm vươn lên của người dân, đã tạo nên sức sống mới cho những vùng quê, khu phố từng khó khăn.

Bức tranh an sinh xã hội ở Tây Ninh hôm nay là kết quả của nhiều năm kiên trì, đồng bộ chính sách, với sự vào cuộc quyết liệt từ cấp ủy, chính quyền đến các tổ chức đoàn thể. Nhưng quan trọng hơn, đó còn là thành quả của sự đồng lòng từ người dân - những người không ngừng vươn lên, nắm bắt cơ hội để thoát nghèo.