Vững 'lá chắn thép' nơi phên dậu Tây Ninh

(VTC News) -

Giữa trưa tháng Tám, nắng biên giới Tây Ninh gắt đến mức tưởng như có thể “nung chảy” từng viên đá. Gió thổi khô khốc mang theo mùi rơm rạ từ những cánh đồng xa.

Trên con đường tuần tra trải dài tít tắp, những bóng áo xanh biên phòng vẫn đều đặn bước. Mắt họ quét từng bụi cây, tai lắng nghe từng tiếng động lạ. Mỗi bước chân là một lời khẳng định: biên giới này vẫn được gìn giữ, từng tấc đất thiêng liêng vẫn an toàn trong tay những người lính “ăn cơm đất, ngủ giường sương”.

Nhiều năm qua, các Đồn Biên phòng vùng biên Tây Ninh đã trở thành “lá chắn thép” nơi tuyến đầu Tổ quốc. Không chỉ bảo vệ chủ quyền, giữ bình yên, họ còn là lực lượng chủ công đấu tranh với tội phạm ma túy, buôn lậu, mua bán người và xuất nhập cảnh trái phép. Bằng bản lĩnh và sự hy sinh thầm lặng, họ đã viết nên những “bản hùng ca” giữa thời bình.

Vàm Trảng Trâu - Vững tay súng nơi tuyến đầu

Tại xã Hòa Hội, huyện Châu Thành (cũ), Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu đang ngày đêm quản lý hơn 23km đường biên giới qua địa bàn hai xã Phước Vinh và Hòa Hội. Trong đó, gần 10km là biên giới sông, hơn 13km là biên giới bộ. Địa hình bằng phẳng, giao thông thuận lợi - vừa là điều kiện phát triển kinh tế, vừa là thách thức khi các đối tượng xấu dễ lợi dụng để hoạt động trái phép.

Nhiều năm qua, các Đồn Biên phòng vùng biên Tây Ninh đã trở thành “lá chắn thép” nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Khu vực này có hơn 37.000 dân, thuộc 9 dân tộc, chủ yếu là người Kinh. Thời gian qua, Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, công an, quân sự địa phương, kiên quyết không để xảy ra “điểm nóng” hay bị động bất ngờ. Cán bộ, chiến sĩ không chỉ tuần tra mà còn thường xuyên xuống từng ấp, gặp từng hộ, vận động bà con chấp hành pháp luật.

Chỉ tính từ đầu năm 2025, Đồn đã phát hiện, bắt giữ 8 vụ/33 người, thu giữ: 730 bao thuốc lá điếu lậu; 18kg vàng; 20,9 kg pháo nổ; 4 xe máy.

Xử phạt hành chính 6 vụ/31 đối tượng, tổng số tiền 191,5 triệu đồng. Trong đó, 4 vụ (28 đối tượng) qua lại biên giới trái phép bị phạt 184 triệu đồng. Về hình sự, đơn vị đã khởi tố 2 vụ, trong đó có vụ liên quan đến 18kg vàng và đang hoàn tất hồ sơ khởi tố 1 bị can tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Mộc Bài - “Cửa ngõ thép” nối liền hai quốc gia

Nếu Vàm Trảng Trâu là điểm tựa phía Tây, thì Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài chính là “cửa ngõ thép” nối TP.HCM với Campuchia. Nơi đây mỗi ngày đón 5.000 - 7.000 lượt người, phương tiện xuất nhập cảnh qua Quốc lộ 22. Nhưng ngay bên kia biên giới, thành phố Bavet lại tiềm ẩn nhiều phức tạp: sòng bài, trường gà, quán bar trá hình, các tụ điểm tội phạm xuyên quốc gia, mua bán người, lừa đảo qua mạng.

Chỉ riêng năm 2024, Đồn Mộc Bài đã: Chủ trì bắt giữ, khởi tố, bàn giao 15 vụ/15 đối tượng hình sự. Trong đó 13 vụ ma túy, tang vật hơn 67kg, 1 vụ mua bán người trong đó giải cứu 1 nạn nhân và 1 vụ tổ chức xuất cảnh trái phép.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài kiểm tra giấy tờ của người qua cửa khẩu.

Bước sang 2025, kết quả ấn tượng: Xử lý 4 vụ/5 đối tượng (2 vụ ma túy, 1 vụ mua bán người, 1 vụ buôn lậu gần 5,5 kg bạc); Giải cứu 2 nạn nhân mua bán người; Bắt giữ 31 đối tượng bị truy nã, truy tìm hoặc liên quan vụ án khi lẩn trốn tại khu vực biên giới.

Về xử phạt hành chính: Năm 2024: 461 vụ/2.978 người, phạt trên 4 tỷ đồng. Từ đầu 2025 gồm 924 vụ/1.804 người, phạt trên 3,1 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đồn tiếp nhận 17 lượt/1.086 công dân, qua sàng lọc phát hiện 6 đối tượng truy nã, 5 đối tượng truy tìm, 1 bị can có lệnh bắt, 6 nạn nhân mua bán người.

Tân Hà - Bình yên từ những bước chân thầm lặng

Đồn Biên phòng Tân Hà (xã Tân Đông) quản lý khoảng 12,6 km đường biên với tỉnh Svay Riêng, Campuchia. Địa hình bằng phẳng, nhiều đường mòn, lối mở - thuận lợi cho giao thương nhưng cũng là “cửa ngách” cho hoạt động vượt biên, buôn lậu.

Từ đầu 2025, Đồn đã tổ chức 125 lượt tuần tra biên giới (576 lượt người); 42 lượt tuần tra an ninh cao điểm (135 lượt người); 32 lượt mật phục chống xuất nhập cảnh trái phép (158 lượt người).

Kết quả, bắt giữ 3 vụ/3 đối tượng: 2 vụ vận chuyển, tàng trữ pháo nổ, thu gần 90kg pháo hoa nổ, 2 xe máy, 1 điện thoại, 1 vụ tàng trữ, tổ chức sử dụng, mua bán ma túy... Đồn cũng kiểm soát chặt hàng hóa xuất nhập khẩu, ngăn chặn buôn lậu và gian lận thương mại.

Những con số bắt giữ, xử lý chỉ phản ánh một phần công việc. Đằng sau đó là những đêm mật phục giữa mưa rừng, là bữa cơm ăn vội bên đường, là khoảnh khắc gác lại nỗi nhớ gia đình để chạy ngay khi có tín hiệu khẩn cấp.

Đồn Biên phòng duy trì chặt chẽ công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa xuất nhập khẩu, góp phần ngăn chặn hiệu quả tình trạng buôn lậu và gian lận thương mại qua biên giới.

Người lính biên phòng Tây Ninh không chỉ chiến đấu với tội phạm. Họ còn là chỗ dựa cho nhân dân vùng biên như dựng lại mái nhà sau bão, trao từng suất học bổng cho trẻ em nghèo, khám bệnh miễn phí cho người già, đồng hành cùng dân xây dựng cuộc sống mới.

Tây Ninh có hơn 240 km đường biên giới, tiếp giáp nhiều tỉnh Campuchia. Mỗi mét đường, mỗi cột mốc là một phần máu thịt của Tổ quốc. Giữ cho biên giới bình yên không chỉ cần sức mạnh, mà còn cần trái tim biết sẻ chia, biết lắng nghe dân.

Ở Vàm Trảng Trâu, Mộc Bài, Tân Hà… những người lính áo xanh vẫn ngày đêm canh giữ. Họ là những “lá chắn thép” không thể xuyên thủng, là niềm tin vững bền của hàng vạn người dân biên giới. Và trên hết, họ là minh chứng sống động cho câu nói: “Khi biên giới bình yên, đất nước mới vững bền”.