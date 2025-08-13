Khi tiếng kẻng, ly cà phê và tấm lòng quân dân giữ yên vùng biên Tây Ninh

(VTC News) -

Giữa buổi trưa oi ả nơi tuyến biên giới Tây Ninh, tiếng kẻng bất ngờ vang lên. Không ồn ào, không hoảng loạn, bà con trong xóm lập tức dừng tay, hướng ánh mắt về phía điểm báo động. Chỉ vài phút sau, những bước chân rảo nhanh của dân quân, công an, bộ đội biên phòng đã có mặt, xử lý tình huống.

Đó là hình ảnh quen thuộc ở nhiều xã biên giới của Tây Ninh - nơi những mô hình sáng tạo, từ “Tiếng kẻng vùng biên” cho đến “Ly cà phê pháp luật” và “Mỗi tuần một địa chỉ”, đã và đang phát huy hiệu quả rõ rệt. Đây không chỉ là những sáng kiến đảm bảo an ninh trật tự mà còn là nhịp cầu gắn kết tình quân dân, tạo thành thế trận lòng dân vững chắc nơi phên dậu Tổ quốc.

Từ tiếng kẻng vùng biên đến mỗi tuần một địa chỉ

Nơi vùng đất giáp ranh, mỗi thông tin chậm trễ đôi khi phải trả giá, thậm chí tính mạng. Thấu hiểu điều đó, các đồn Biên phòng, Công an và lực lượng Quân sự tại Tây Ninh đã phối hợp cùng chính quyền, người dân xây dựng mô hình “Tiếng kẻng vùng biên” - một hình thức báo động khẩn cấp đơn giản mà hiệu quả.

Theo quy ước chung, khi phát hiện tình huống bất thường như xâm nhập trái phép, buôn lậu, trộm cắp hoặc tai nạn nghiêm trọng, người dân sẽ gõ kẻng báo động. Âm thanh ấy lập tức lan ra khắp khu dân cư, trở thành tín hiệu gọi các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt.

Không cần thiết bị hiện đại hay chi phí lớn, chỉ một tiếng kẻng đã giúp hàng chục vụ việc được xử lý kịp thời, nhiều vụ việc được ngăn chặn ngay từ khi manh nha. Quan trọng hơn, mô hình này phát huy tinh thần chủ động, ý thức tự quản của người dân trong giữ gìn an ninh trật tự.

Nhờ “Tiếng kẻng vùng biên”, tuyến biên giới Tây Ninh không chỉ bình yên hơn mà còn thêm gắn bó giữa chính quyền, lực lượng chức năng và nhân dân - đúng như câu nói quen thuộc của bà con: “Nghe tiếng kẻng là thấy niềm tin”.

Nếu “Tiếng kẻng” là lời hiệu triệu khi có sự cố, thì “Ly cà phê pháp luật” lại là cách làm mềm mại, thân tình để đưa kiến thức pháp luật đến với người dân vùng biên.

Thay vì những buổi họp khô khan, cán bộ, chiến sĩ biên phòng chọn quán cà phê, quán ăn, nơi thanh niên, lao động tự do hay tụ tập. Giữa tiếng cười nói và ly cà phê nghi ngút khói, câu chuyện pháp luật được lồng ghép khéo léo, dễ hiểu, dễ nhớ.

Lực lượng chức năng tới tận nhà để tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Mỗi buổi, tổ tuyên truyền mang theo standee, tờ rơi, tranh ảnh minh họa, kết hợp trò chuyện và giải đáp thắc mắc. Hình thức này được tổ chức định kỳ vào cuối tuần, sáng sớm hoặc chiều tối - thời điểm bà con thư giãn nhất, sẵn sàng chia sẻ và lắng nghe.

Chính sự linh hoạt đã biến “Ly cà phê pháp luật” thành điểm hẹn quen thuộc, giúp người dân nắm vững các quy định liên quan đến biên giới, xuất nhập cảnh, phòng chống tội phạm, bảo vệ môi trường… Một người hiểu luật, cả xóm sẽ an toàn hơn - đó là hiệu ứng “mưa dầm thấm lâu” mà mô hình này mang lại.

Kết nối yêu thương nơi phên dậu

Tình quân dân không chỉ thể hiện ở việc phối hợp giữ an ninh, mà còn ở những việc làm cụ thể để giúp dân bớt khó khăn. Ra đời từ tháng 7/2018, mô hình “Mỗi tuần một địa chỉ” lan tỏa mạnh mẽ ở 20 xã biên giới Tây Ninh.

Mỗi tuần, cán bộ, chiến sĩ biên phòng chọn một hộ gia đình hoặc địa điểm để hỗ trợ: sửa nhà, thu hoạch nông sản, dọn vệ sinh, sửa cầu đường, hay đơn giản là thăm hỏi, động viên.

10 năm qua, đã có hơn 11.500 lượt cán bộ, chiến sĩ giúp 1.130 hộ dân sửa chữa nhà cửa, thu hoạch 517 tấn nông sản, cải tạo khuôn viên 64 trường học, sửa 48 cây cầu tạm, vệ sinh hơn 116 km đường nông thôn, trồng gần 89.000 cây xanh và tổ chức hơn 1.000 lượt dọn dẹp bia tưởng niệm Anh hùng Liệt sĩ.

Mỗi con số là một câu chuyện, mỗi việc làm là một sợi dây nối thêm tình cảm quân dân. Không ít gia đình nhờ sự hỗ trợ này mà vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, thêm tin tưởng và gắn bó với lực lượng biên phòng.

Điểm chung của ba mô hình này là sự chủ động của người dân, sự đồng hành của chính quyền và lực lượng chức năng. Tây Ninh đã khéo léo biến những ý tưởng gần gũi thành hành động thiết thực, phù hợp với đời sống vùng biên.

Mô hình ly cà phê pháp luật.

Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, tội phạm và vi phạm pháp luật giảm rõ rệt, ý thức cộng đồng được nâng cao. Quan trọng hơn, mối quan hệ quân - dân ngày càng khăng khít, tạo thành “thế trận lòng dân” - yếu tố cốt lõi để bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Không dừng lại ở phạm vi xã, huyện, nhiều mô hình đã được nhân rộng ra toàn tuyến biên giới Tây Ninh, thậm chí chia sẻ kinh nghiệm với các tỉnh bạn. “Tiếng kẻng vùng biên” giờ đây đã vang ở nhiều nơi, “Ly cà phê pháp luật” trở thành thương hiệu gắn liền với hình ảnh bộ đội biên phòng gần gũi, thân thiện.

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tây Ninh cho biết, thời gian tới, các mô hình sẽ tiếp tục được đổi mới, kết hợp thêm ứng dụng công nghệ, mở rộng phạm vi và tăng tính tương tác với người dân. Song song đó, những hoạt động nhân văn như “Mỗi tuần một địa chỉ” sẽ duy trì, bởi “giữ biên giới” không chỉ là canh gác, mà còn là chăm lo để người dân yên tâm bám đất, bám làng.

Bằng những mô hình sáng tạo, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn và tình cảm gắn bó quân - dân, Tây Ninh đã xây dựng được tuyến biên giới không chỉ bình yên, an toàn mà còn thấm đẫm nghĩa tình. Và mỗi khi tiếng kẻng vang lên hay ly cà phê được rót ra, đó không chỉ là tín hiệu báo động hay câu chuyện pháp luật - mà là lời nhắc nhở rằng, nơi phên dậu Tổ quốc, luôn có những con người ngày đêm cùng nhau giữ gìn sự bình yên.