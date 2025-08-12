Những 'bông hoa' dân vận của Bộ đội Cụ Hồ nở rộ trên miền biên giới Tây Ninh

(VTC News) -

Những việc làm chạm đến trái tim người dân

Giữa cái nắng chói chang của mùa khô Tây Ninh, những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt rám nắng của các chiến sĩ. Áo ướt đẫm, tay thoăn thoắt cắt cỏ, nhổ cây, dọn rác ven đường… nhưng không một ai chậm lại. Người dân đứng hai bên đường, ánh mắt ai cũng ánh lên niềm xúc động.

“Con đường này bà con ai cũng muốn dọn mà không ai có thời gian. Giờ bộ đội về giúp dân, ai cũng cảm kích, đúng là Bộ đội Cụ Hồ, nói ít làm nhiều”, ông Nguyễn Văn Vững, ấp Tân Châu, xã Tân Phú, chia sẻ.

Hình ảnh ấy không phải là điều hiếm hoi, mà đã trở thành nét đẹp quen thuộc mỗi khi cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang tỉnh Tây Ninh triển khai các đợt công tác dân vận. Bởi với họ, mỗi con đường được mở rộng, mỗi mái nhà được dựng mới, mỗi mảnh vườn xanh tươi… đều là “viên gạch” góp phần xây dựng mối quan hệ quân - dân keo sơn, bền chặt.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Gò Dầu cùng nhau giúp ông Phạm Văn Dụ.

Một trong những minh chứng sinh động nhất là câu chuyện tại xã Bến Cầu, nơi cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2, Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Gò Dầu cùng nhau giúp ông Phạm Văn Dụ, một cụ già neo đơn, xây lại căn nhà mới khang trang thay cho mái tranh cũ đã rách nát.

Ngôi nhà cũ được tháo dỡ từng chiếc kèo, từng tấm ván với sự tỉ mỉ, trân trọng. Vật dụng còn dùng được đều được các chiến sĩ xếp gọn gàng để ông Dụ tận dụng lại. Khu đất trống sau khi dỡ nhà được dọn dẹp sạch sẽ, tạo điều kiện cho nhà thầu thi công nhanh chóng.

Đại úy Phạm Minh Trung - Đại đội trưởng Đại đội 2 - bộc bạch: “Mỗi việc làm giúp dân là một ‘viên gạch’ dựng xây niềm tin và tình cảm quân - dân. Chúng tôi không chỉ hoàn thành nhiệm vụ, mà còn để lại dấu ấn bằng những giàn mướp, luống rau - giống như cách bộ đội tăng gia để người dân nhớ và tin yêu”.

Lan tỏa phong trào thi đua hướng về Đại hội Đảng

Những hoạt động ấy diễn ra trong khí thế sôi nổi hướng về Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh, Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ XI.

Tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh, các trục đường nội bộ được trang hoàng rực rỡ cờ Đảng, cờ Tổ quốc; pano, áp phích cổ động được lắp đặt khắp nơi, thể hiện niềm tin vững chắc vào sự lãnh đạo của Đảng.

Trung tá Lương Bá Toàn - Trưởng ban Tuyên huấn, Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh chia sẻ: “Chúng tôi xác định mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ là một chiến sĩ tuyên truyền. Các phong trào thi đua được gắn với những công trình, phần việc cụ thể, tạo dấu ấn sâu đậm về hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân”.

Tinh thần thi đua còn được thể hiện qua hội thi báo tường của đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang tỉnh. Trên những trang báo tường đầy màu sắc, từng câu thơ, bài viết, nét vẽ là tâm huyết của thế hệ trẻ, gửi gắm niềm tin yêu Đảng, khát vọng cống hiến, bảo vệ Tổ quốc.

Thượng tá Ngô Khánh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh động viên cán bộ, chiến sĩ tham gia làm công tác dân vận.

Trung úy Nguyễn Minh Đăng, Trợ lý công tác quần chúng cho hay, hội thi báo tường giúp đoàn viên, thanh niên phát huy sáng tạo, thể hiện tình cảm với Đảng, với quân đội. Đây cũng là dịp để gắn kết, khơi dậy tinh thần phấn đấu xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu 7 vững mạnh toàn diện.

Không chỉ làm tốt công tác dân vận, lực lượng vũ trang Tây Ninh luôn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu, ứng phó nhanh với các tình huống bất ngờ.

Đầu tháng 8/2025, tại khu vực đường tuần tra biên giới xã Bình Thành, một đám cháy rừng bất ngờ bùng phát. Ngay khi nhận được tin báo, Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Thành và Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây lập tức triển khai lực lượng, phương tiện tới hiện trường. Sau hơn một giờ, “giặc lửa” đã bị khống chế, ngăn chặn nguy cơ lan rộng.

Không lâu sau, lực lượng dân quân xã Bình Thành lại lập công khi phối hợp với Công an và Đồn Biên phòng Thuận Bình bắt giữ hai đối tượng “xin đểu” người dân trên tuyến đường tuần tra biên giới.

Đồng chí Trần Trường An - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Thành chia sẻ: "Sau khi sáp nhập địa bàn, chúng tôi rà soát, điều chỉnh kế hoạch sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời phối hợp với các lực lượng nắm chắc tình hình, huấn luyện, luyện tập phương án chiến đấu, bảo vệ vững chắc địa bàn”.

Những con số biết nói

Tất cả những nỗ lực ấy không chỉ được cảm nhận qua sự thay đổi trong đời sống người dân, mà còn được phản ánh rõ nét qua những con số biết nói.

Năm 2023, tại huyện Châu Thành, lực lượng vũ trang tỉnh triển khai mô hình dân vận điển hình ở 15/15 xã, thị trấn. Đến nay, toàn tỉnh đã tổ chức 85 lần ra quân, trao hơn 12,5 tấn rau và gần 1.000 suất quà cho đồng bào khó khăn.

Đợt dân vận lần 1 năm 2024, toàn tỉnh huy động 71.083 ngày công, thực hiện 109 km đường nông thôn, đặt 29 cống thoát nước dài 3.200 m, xây/sửa 20 căn nhà tình nghĩa, tặng 354 phần quà chính sách trị giá 321 triệu đồng, trồng 18.500 cây xanh - hoa, khám chữa bệnh cho 281 người, tặng 291 thẻ BHYT và 2.700 cuốn vở cho học sinh.

Năm 2024, riêng huyện Tân Biên đạt tổng giá trị công tác dân vận hơn 8,5 tỷ đồng, với 25.000 ngày công của LLVT, giặm vá 15.400 m đường, phát quang 202,1 km đường.

Trong phong trào “Dân vận khéo”, lực lượng vũ trang tỉnh đã xây dựng 3 điểm dân vận khéo, gồm 15 căn nhà liền kề Chốt dân quân biên giới, 60 căn nhà Đại đoàn kết và Nhà đồng đội, trồng 3.000 cây xanh, hỗ trợ hơn 5.100 m³ nước sạch cho người dân bị hạn mặn.

Cán bộ, chiến sĩ khởi công, xây dựng nhà cho hộ khó khăn.

Từ 13 - 28/7/2025, 500 cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 hành quân dã ngoại tại hai xã biên giới Tân Thành và Tân Hòa, sửa 2 km đường, khơi thông 6 km kênh mương, dọn vệ sinh 4 trường học.

Từ những con số trên, có thể thấy công tác dân vận của lực lượng vũ trang Tây Ninh không chỉ là phong trào, mà là hành động thường xuyên, gắn liền với từng đơn vị, từng cán bộ, chiến sĩ.

Mỗi mái nhà dựng mới, mỗi tuyến đường nở hoa, mỗi luống rau xanh… đều là “bông hoa” tươi thắm dâng lên Đảng bộ, nhân dân, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, bảo vệ Đảng, chính quyền và cuộc sống bình yên của nhân dân.

Hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới vì thế càng trở nên đẹp hơn, gần gũi hơn - không chỉ trong quân ngũ, mà ngay giữa đời thường, trên những cánh đồng, con đường, mái nhà của quê hương biên giới Tây Ninh.