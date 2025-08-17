Tây Ninh vươn mình thành thủ phủ nông nghiệp công nghệ cao của phía Nam

(VTC News) -

Chàng kỹ sư điện bỏ phố về quê làm nông nghiệp

Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Ninh, bên trong khu nhà màng rộng 1.000 m² ở phường Ninh Sơn, TP Tây Ninh (cũ) nhiệt độ vẫn được duy trì ổn định nhờ hệ thống quạt làm mát hoạt động 24/24. Trên những giàn cây thẳng tắp, cà chua trái cây Nova chín đỏ, dưa leo Mazer xanh mướt. Chỉ cần vài thao tác trên bảng điều khiển, nước và dinh dưỡng được phân bổ chính xác đến từng gốc nhờ hệ thống tưới nhỏ giọt hồi lưu.

Ít ai ngờ chủ nhân khu trang trại này, anh Nguyễn Tuấn Anh từng là một kỹ sư điện ở TP.HCM. Năm 2023, anh quyết định bỏ phố về quê, đầu tư hơn 700 triệu đồng vào nông nghiệp công nghệ cao.

Khu vực cà chua trong nhà màng của anh Nguyễn Tuấn Anh. (Ảnh: Hoàng Yến)

Giờ đây, mỗi mùa thu hoạch, anh thu về hàng tấn nông sản đạt chuẩn VietGAP, bán với giá cao gấp nhiều lần sản phẩm truyền thống, đồng thời mở cửa đón khách tham quan, trải nghiệm.

“Làm nông bây giờ không chỉ là trồng cây - mà còn là vận hành cả một hệ thống công nghệ,” anh Tuấn Anh nói.

Câu chuyện của anh chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh đổi mới mạnh mẽ của nông nghiệp Tây Ninh - nơi đang đặt mục tiêu trở thành điểm sáng nông nghiệp công nghệ cao của phía Nam. Từ hợp tác quốc tế tại Australia đến tổ chức các hội nghị quy mô lớn như AgriS Agro Day 2025, Tây Ninh đang cho thấy quyết tâm hội nhập, ứng dụng khoa học - công nghệ để xây dựng một nền nông nghiệp xanh, thông minh và bền vững.

Giống như anh Nguyễn Tuấn Anh, ngày càng nhiều nông dân Tây Ninh đã bắt đầu thay đổi cách nghĩ, cách làm. Không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết, họ đưa công nghệ vào từng mét vuông đất, từ nhà màng chống sâu bệnh, hệ thống tưới tiết kiệm nước, đến cảm biến IoT quản lý dinh dưỡng cây trồng.

Đây không phải là xu hướng nhất thời, mà là chiến lược lâu dài của cả tỉnh nhằm nâng tầm giá trị nông sản và vị thế trên bản đồ nông nghiệp Việt Nam.

Từ Brisbane đến AgriS Agro Day 2025

Trong chuỗi hoạt động xúc tiến đầu tư tại Australia, UBND tỉnh Tây Ninh vừa phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị xúc tiến Nông nghiệp công nghệ cao tại thành phố Brisbane, bang Queensland. Đây là sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng khi lãnh đạo tỉnh trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với các cơ quan quản lý, nhà đầu tư, doanh nghiệp nông nghiệp hàng đầu của Australia.

Tại hội nghị, các bên đã bàn sâu về chuyển giao công nghệ tưới tiết kiệm nước, ứng dụng IoT trong quản lý trang trại, và giải pháp nông nghiệp tuần hoàn nhằm tối ưu hóa chuỗi sản xuất.

Nghi thức ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa Công ty Agris và Công ty GMA.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm khẳng định: “Tây Ninh mong muốn học hỏi từ nền nông nghiệp tiên tiến của Australia, đặc biệt trong quản lý tài nguyên nước, công nghệ canh tác hiện đại và chiến lược phát triển bền vững. Chúng tôi hướng tới mô hình nông nghiệp xanh - thông minh - tuần hoàn, mang lại giá trị gia tăng cao cho nông sản và đời sống người dân".

Một trong những kết quả nổi bật là Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa Công ty Agris, GMA Australia và hai đối tác của Australia là AgroVision AG và Main Engineering. Theo đó, các bên sẽ cùng nghiên cứu, áp dụng công nghệ tiên tiến của Australia vào các dự án nông nghiệp tại Tây Ninh, từng bước đưa sản phẩm của tỉnh tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Chỉ ít ngày sau chuyến công tác tại Australia, Tây Ninh tiếp tục khẳng định quyết tâm bằng việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Nông nghiệp - AgriS Agro Day 2025 với thông điệp “Cộng hưởng toàn diện - Nâng tầm Nông nghiệp tương lai”.

Các đại biểu tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nông nghiệp - AgriS Agro Day 2025.

Sự kiện do UBND tỉnh chủ trì, phối hợp cùng Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS) và Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, quy tụ 500 đại biểu trong và ngoài nước. Các tham luận xoay quanh an ninh lương thực toàn cầu, đột phá công nghệ thực phẩm, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, và hợp tác quốc tế.

Điểm đặc biệt, hội nghị còn tổ chức các phiên thảo luận chuyên sâu về: Tái thiết chuỗi giá trị nông sản bền vững bằng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Dòng vốn xanh và đầu tư đổi mới sáng tạo cho hệ sinh thái nông nghiệp bền vững; Tư duy đổi mới - hành động sáng tạo nâng cao giá trị nông sản Việt trên thị trường quốc tế.

Tất cả tạo nên nền tảng để kiến tạo các giải pháp thực tiễn, mang tầm ảnh hưởng lâu dài, giúp Tây Ninh định vị lại giá trị nông sản của mình.

Lợi thế thiên nhiên - nền tảng cho bước nhảy công nghệ

Tây Ninh sở hữu khoảng 600.000 ha đất nông nghiệp, khí hậu nắng nhiều giờ, đất đai đa dạng từ đồng bằng đến bán sơn địa. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển các cây trồng chủ lực như lúa, mãng cầu, chanh không hạt, cao su, thanh long, mía, cùng chăn nuôi quy mô trang trại và nuôi trồng thủy sản hiện đại.

Hiện nay, nông sản Tây Ninh đã có mặt tại hơn 40 thị trường quốc tế. Từ đường mía, cao su đến trái cây tươi, sản phẩm của tỉnh không chỉ bán được giá cao hơn mà còn đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Minh Lâm.

Không chỉ có những nông dân như anh Tuấn Anh, nhiều hợp tác xã, doanh nghiệp tại Tây Ninh cũng đã mạnh dạn đầu tư hệ thống nhà màng, nhà kính, dây chuyền sơ chế, đóng gói hiện đại. Việc áp dụng hệ thống tưới nhỏ giọt Israel, giám sát môi trường trồng qua điện thoại, hay công nghệ lên men và chế biến sâu đã giúp giảm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng và ổn định sản lượng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Lâm nhiều lần nhấn mạnh, Tây Ninh sẽ đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư triển khai dự án nông nghiệp công nghệ cao. Tỉnh ưu tiên các chính sách hỗ trợ về đất đai, hạ tầng, đào tạo lao động và tiếp cận vốn.

Bên cạnh đó, Tây Ninh chú trọng xây dựng môi trường nông nghiệp năng động - thích ứng - hội nhập, đáp ứng nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế, đồng thời chủ động ứng phó biến đổi khí hậu.

Với những bước đi bài bản từ hợp tác quốc tế, đổi mới nội lực đến thu hút doanh nghiệp, Tây Ninh đặt mục tiêu trở thành một trong những trung tâm nông nghiệp công nghệ cao tốp đầu của khu vực. Không chỉ sản xuất nông sản, tỉnh muốn xây dựng cả hệ sinh thái gồm nghiên cứu, sản xuất, chế biến, phân phối và du lịch nông nghiệp.

Câu chuyện của anh Nguyễn Tuấn Anh - từ kỹ sư điện trở thành “nông dân công nghệ cao” - chỉ là một ví dụ sinh động cho thấy sự thay đổi đang diễn ra. Khi từng người nông dân, từng doanh nghiệp đều sẵn sàng đổi mới, và chính quyền kiên trì dẫn đường, mục tiêu “điểm sáng nông nghiệp công nghệ cao phía Nam” không còn là giấc mơ xa vời.