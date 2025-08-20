Tây Ninh bứt phá công nghiệp hóa chăn nuôi: Đột phá bằng chuỗi giá trị khép kín

(VTC News) -

Chuỗi giá trị khép kín - “chìa khóa vàng” nâng tầm nông nghiệp

Nếu như trước đây, Tây Ninh thường được nhắc đến với núi Bà Đen, hồ Dầu Tiếng hay Cửa khẩu Mộc Bài thì giờ đây, mảnh đất này còn được gọi với một cái tên khác: “thủ phủ nông nghiệp công nghệ cao”. Trên những cánh đồng từng khô cằn, các trang trại bò, heo, gà, rau củ ứng dụng công nghệ hiện đại mọc lên, đem lại sức sống mới cho vùng đất.

Trong đó, trang trại bò thịt của Công ty TNHH Pacow International tại phường Gia Lộc được ví như một “tổ hợp xanh” kết hợp hài hòa giữa công nghệ và thiên nhiên. Ở đây, đàn bò Angus, Charolais, Hereford, Brahman được nuôi trong hệ thống chuồng trại sạch sẽ, thông thoáng, hoàn toàn không có mùi hôi, không ẩm thấp - khác hẳn hình dung về chăn nuôi truyền thống.

Công ty TNHH Pacow dùng xe cơ giới chuyên dụng xử lý phân giúp hạn chế mùi hôi, giảm phát thải.

Ông Oàn Lộc Phến, Giám đốc công ty cho biết, hành trình xây dựng mô hình bắt đầu từ niềm đam mê và những trải nghiệm tại Australia.

“Ban đầu chúng tôi gặp nhiều khó khăn, nhưng hiệu quả về kinh tế lẫn môi trường đã khẳng định đây là con đường đúng đắn”, ông Phến nói.

Điểm khác biệt lớn nhất tại Pacow chính là việc quản lý khẩu phần ăn sinh học cho bò nhằm giảm phát thải khí methane - loại khí gây hiệu ứng nhà kính gấp 28 lần CO₂. Nhờ phụ gia sinh học và kỹ thuật phối trộn hiện đại, lượng khí thải giảm tới 35% so với phương thức truyền thống. Đồng thời, bò hấp thụ dinh dưỡng hiệu quả, tăng trọng nhanh hơn, rút ngắn chu kỳ nuôi.

Không chỉ vậy, toàn bộ quy trình cho ăn, ủ chua, đảo phân, xử lý chất thải đều cơ giới hóa, tiết kiệm nhân công và giảm ô nhiễm môi trường. Mỗi con bò còn được gắn mã điện tử, giúp truy xuất nguồn gốc từ giống, lịch sử tiêm phòng cho đến khẩu phần ăn từng giai đoạn.

“Thịt bò Pacow không dùng chất tăng trưởng. Chúng tôi tạo ra sản phẩm sạch bằng cách để bò phát triển tự nhiên trong điều kiện tối ưu. Đó là cách duy nhất để người tiêu dùng được hưởng thực phẩm an toàn”, ông Phến khẳng định.

Với quy trình giết mổ hiện đại “không chạm đất”, bảo quản thịt mát từ 0 - 4 độ C trong 24 - 48 giờ, sản phẩm của Pacow đạt nhiều chứng chỉ quốc tế như ISO, HACCP, Global GAP và Halal - sẵn sàng chinh phục cả những thị trường khó tính nhất.

Không riêng Pacow, nhiều doanh nghiệp tại Tây Ninh đang áp dụng mô hình “từ trang trại đến bàn ăn” - bảo đảm đồng bộ từ giống, thức ăn, quy trình chăn nuôi, giết mổ đến phân phối. Điều này không chỉ nâng cao chất lượng sản phẩm mà còn đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn quốc tế.

Công ty Pacow dùng xe cơ giới chuyên dụng phối trộn thức ăn cho đàn bò.

Điển hình là sự bắt tay chiến lược giữa Tập đoàn Hùng Nhơn (Việt Nam) và De Heus (Hà Lan), Bel Ga (Bỉ). Nhờ liên kết với các tập đoàn nông nghiệp hơn 90 - 100 năm tuổi, Tây Ninh nhanh chóng tiếp cận công nghệ chăn nuôi tiên tiến bậc nhất thế giới.

Ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch Tập đoàn Hùng Nhơn cho biết, với liên doanh này, nông nghiệp Việt Nam đã vươn lên một tầm cao mới. Global GAP có 349 tiêu chí, trong khi VietGAP chỉ có 12 tiêu chí. Sự khác biệt này giúp nông sản Tây Ninh hoàn toàn có thể cạnh tranh toàn cầu”.

Hiện tại, Tập đoàn Hùng Nhơn cùng đối tác đang triển khai Tổ hợp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao DHN Tây Ninh - một trong 12 dự án trọng điểm đến năm 2030 với tổng vốn gần 10.000 tỷ đồng. Giai đoạn 1 đã vận hành, giai đoạn 2 sẽ tiếp tục phát triển các trại chăn nuôi heo, gà giống, gà thịt xuất khẩu. Khi hoàn thành, tổ hợp này dự kiến mang lại doanh thu hơn 4.000 tỷ đồng mỗi năm, tạo việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.

Điều đáng chú ý, các dự án của Hùng Nhơn đều ứng dụng điện mặt trời, giảm 30% lượng khí CO₂ phát thải. Đây là minh chứng rõ ràng cho nông nghiệp xanh - xu hướng tất yếu trong phát triển bền vững.

Điểm đến vàng của nông nghiệp công nghệ cao

Tây Ninh có quỹ đất nông nghiệp rộng lớn, nguồn nước dồi dào từ hồ Dầu Tiếng, khí hậu phù hợp nhiều loại cây trồng, vật nuôi. Vị trí địa lý cũng vô cùng thuận lợi: chỉ cách TP.HCM 100km, nằm trên trục giao thương quốc tế với Campuchia qua cửa khẩu Mộc Bài.

Bên cạnh đó, Tây Ninh có lực lượng lao động trẻ, cần cù, chi phí hợp lý - một lợi thế lớn để doanh nghiệp giảm giá thành sản phẩm.

Quan trọng hơn, chính quyền tỉnh luôn thể hiện sự cởi mở, đồng hành cùng doanh nghiệp. Các chính sách ưu đãi về đất đai, thuế, thủ tục đầu tư được triển khai mạnh mẽ. UBND tỉnh cũng thường xuyên đối thoại, tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư minh bạch, ổn định.

Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Môi trường Tây Ninh, đến nay toàn tỉnh có hơn 10 khu, vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích hàng nghìn ha, tập trung ở các lĩnh vực: chăn nuôi, trồng trọt, thủy sản và chế biến. Giá trị sản xuất nông nghiệp công nghệ cao đóng góp ngày càng lớn vào GRDP của tỉnh, đưa Tây Ninh trở thành một trong những địa phương dẫn đầu cả nước.

Heo được ăn uống tự động góp phần giảm phát thải trong chăn nuôi.

Chỉ trong vòng chưa đầy một thập kỷ, Tây Ninh đã thay đổi cách nhìn về nông nghiệp. Từ chỗ sản xuất manh mún, phụ thuộc nhiều vào thời tiết, địa phương đã mạnh dạn đi theo hướng công nghệ cao - một hướng đi đầy thách thức nhưng cũng nhiều cơ hội.

Ngày nay, nông sản Tây Ninh không chỉ có mặt rộng rãi tại thị trường trong nước mà còn được xuất khẩu sang nhiều quốc gia. Các sản phẩm rau củ an toàn, thịt bò mát, thịt gà, thịt heo, trái cây sạch… được người tiêu dùng đón nhận, khẳng định thương hiệu “nông sản Tây Ninh” uy tín, chất lượng.

Những mô hình tiên phong tại Tây Ninh đang chứng minh một điều: nếu có chiến lược đúng, sự quyết liệt từ chính quyền và sự dấn thân của doanh nghiệp, nông nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể chinh phục thị trường quốc tế.

Không dừng lại ở thành tựu hiện tại, Tây Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành trung tâm sản xuất nông nghiệp công nghệ cao của khu vực Đông Nam Bộ. Tỉnh tiếp tục ưu tiên thu hút các dự án nông nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, blockchain trong quản lý chuỗi giá trị và truy xuất nguồn gốc.

Cùng với đó, địa phương cũng chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hợp tác quốc tế sâu rộng, hướng đến một nền nông nghiệp không chỉ “đủ ăn, đủ mặc” mà còn “ăn sạch, sống khỏe” và bền vững.

Hành trình của Tây Ninh là minh chứng sinh động cho sự chuyển mình mạnh mẽ của nông nghiệp Việt Nam. Từ một vùng đất biên giới còn nhiều khó khăn, Tây Ninh đã vươn lên trở thành hình mẫu phát triển nông nghiệp công nghệ cao, xứng đáng là “cánh cửa” mở ra tương lai xanh, sạch và bền vững cho ngành nông nghiệp cả nước.